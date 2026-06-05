Anh, Bồ Đào Nha thi đấu trên 'chảo lửa' nóng nhất vòng bảng World Cup 2026

(VTC News) -

World Cup 2026 sẽ khởi tranh đúng vào thời điểm mùa hè bắt đầu với nhiệt độ cao tại nhiều thành phố đăng cai. Khảo sát của đài NPR (Mỹ) cho thấy hơn một phần ba số trận đấu tại World Cup 2026 có nguy cơ diễn ra trong điều kiện nóng ẩm ở mức cao. Theo dự báo thời tiết, có tới 6 trận đấu ở vòng bảng diễn ra trong điều kiện nhiệt độ 84,2 độ F (khoảng 29 độ C).

Riêng đội tuyển Bồ Đào Nha có tới 2 trận đấu trong nhóm này (gặp Colombia và Uzbekistan). Các trận đấu còn lại có sự góp mặt của đội tuyển Anh, Đức, Hà Lan, Nhật Bản, Croatia, Curacao, Thuỵ Điển. Trận đấu "nóng" nhất của Argentina ở vòng bảng có nhiệt độ dự báo là 28 độ C.

Khu vực Dallas-Fort Worth (Mỹ) là một trong những địa điểm nóng nhất tại World Cup. Bốn trận đấu tại đây được dự báo diễn ra trong điều kiện "nhiệt độ bầu ướt" (chỉ số này tính đến độ ẩm, bóng râm và bức xạ mặt trời) tương đương mức nguy hiểm cao, với nhiệt độ trung bình lên tới 84,2 độ F (khoảng 29 độ C).

Trong số đó có trận Anh gặp Croatia ngày 17/6 và trận Argentina gặp Áo ngày 22/6. Cả hai đều được đánh dấu ở cấp độ rủi ro cao nhất trong thang đánh giá của NPR.

World Cup 2026 diễn ra vào thời điểm mùa hè bắt đầu. (Ảnh: AP)

Ngoài Dallas-Fort Worth, Miami, Houston và Atlanta nằm trong nhóm các thành phố có nhiệt độ trung bình cao nhất trong thời gian diễn ra các trận đấu. Tại Houston, các trận đấu đều có nhiệt độ trung bình từ 80,6 đến 82,4 độ F.

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng nguy cơ không chỉ dành cho cầu thủ đang thi đấu và các trọng tài. Khán giả ngồi nhiều giờ trên khán đài ngoài trời, cùng hàng nghìn nhân viên cũng có thể chịu tác động nghiêm trọng từ nắng nóng. Nguy cơ về sức khoẻ càng lớn hơn khi FIFA cấm cổ động viên mang nước đóng chai vào sân.

Theo FIFA, nhiều trận đấu đã được bố trí vào cuối buổi chiều hoặc buổi tối - những thời điểm thời tiết dễ chịu hơn. Tổ chức này cũng áp dụng các quãng nghỉ để cầu thủ và trọng tài bổ sung nước, đồng thời trang bị hệ thống điều hòa tại khu vực kỹ thuật dành cho những người ngồi trên băng ghế dự bị.

Trợ lý trọng tài Humberto Panjoj từng ngất xỉu vì nắng nóng trong trận đấu ở Kansas City (Mỹ). (Ảnh: AP)

Theo cơ quan bóng đá thế giới, khi thời tiết trở nên đặc biệt khắc nghiệt, các sân vận động sẽ triển khai thêm nhiều hệ thống làm mát như mở rộng khu vực có mái che, lắp đặt hệ thống phun sương, bố trí xe buýt có điều hòa và tăng cường các điểm cung cấp nước cho người hâm mộ.

Tại các sân vận động ở những thành phố có nhiệt độ cao nhất, ban tổ chức vẫn trang bị hệ thống điều hòa nhiệt độ cho khán giả và nhân viên. Tuy nhiên, nhiều sân vận động ở các khu vực khác của Mỹ không có điều kiện tương tự.