Bị chê 'không đủ tầm' nhắc đến 'Anh trai say hi', NSND Tự Long bức xúc

(VTC News) -

Trước vòng công diễn 3 Anh trai vượt ngàn chông gai, NSND Tự Long đã có bài viết kêu gọi khán giả thưởng thức, ủng hộ các nghệ sĩ trong 2 chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai và Anh trai say hi.

Bài viết thu hút sự chú ý của công chúng. Bên cạnh sự ghi nhận nỗ lực, động viên các nghệ sĩ thì có những bình luận tiêu cực, chỉ trích nhắm đến các nghệ sĩ, trong đó có NSND Tự Long.

NSND Tự Long nhắc nhở người xem 2 show "Anh trai vượt ngàn chông gai" và "Anh trai say hi" cần tỉnh táo và ứng xử văn hoá.

"Bộ chú hết danh tiếng rồi hay sao mà nhắc đến Anh trai say hi”, “Chưa đủ tầm nhắc đến Anh trai say hi đâu”, “Nói gì thì nói, nhạc bên show "Anh trai say Hi" ăn đứt show kia, "Anh trai vượt ngàn chông gai nghe một lần là chán”… đó là những bình luận của một số khán giả.

Trước những bình luận thiếu chuẩn mực, trên trang fanpage chính thức, NSND Tự Long đã lên tiếng, thẳng thắn nhắc nhở người xem nghệ thuật phải dưới góc nhìn của những người có văn hóa.

"Ai yêu ai thích ai cũng được. Nhưng hãy nhớ chúng ta đang thưởng thức nghệ thuật dưới góc nhìn của những người có văn hóa. Dân tộc Việt Nam là dân tộc yêu hòa bình, trọng tình, trọng nghĩa, hiếu học, yêu nước...

Nếu chỉ vì thần tượng của mình mà quên đi những giá trị tốt đẹp, có khi bỏ qua cả những giá trị chuẩn mực về đạo đức thì có đáng hay, có nên không?”, NSND Tự Long nhắc nhở.

Nam nghệ sĩ hy vọng người xem tỉnh táo và ứng cử văn hóa. “Nên nhớ nghệ thuật là làm đẹp cho cuộc đời nghệ sĩ chỉ là người thực hiện điều đó mà thôi”, NSND Tự Long nhấn mạnh.

NSND Tự Long là một trong những anh tài được khán giả yêu thích nhất của "Anh trai vượt ngàn chông gai".

Quan điểm của NSND Tự Long nhận được sự ủng hộ của công chúng. Dưới bài viết của NSND Tự Long, nhiều khán giả đồng tình, bình luận: "Văn hóa là cội nguồn, văn hóa là dân tộc - những người nghệ sĩ luôn cố gắng tuyên truyền về văn hóa dân tộc như chú thật đáng trân trọng"; "Đáng buồn cho một bộ phận người xem thiếu ý thức"; "Luôn ủng hộ chú Tự Long"; "Ủng hộ những nghệ sĩ chân chính như NSND Tự Long"; "Thưởng thức nghệ thuật cần tỉnh táo và có văn hóa"...

NSND Tự Long là một trong những anh tài được khán giả yêu thích nhất của Anh trai vượt ngàn chông gai. Anh không chỉ ghi điểm bởi sự hài hước, đa tài, máu lửa, sáng tạo hết mình mà còn ở tư duy của một người nghệ sĩ chân chính. Qua từng tiết mục, NSND Tự Long thể hiện anh đến với chương trình không vì ''danh tiếng'' mà vì ''văn hoá".

Trong đó, phát ngôn về văn hóa của NSND Tự Long đã truyền tải đến thế hệ trẻ không chỉ kiến thức mà còn là tình yêu nước, lay động niềm tự hào của người con đất Việt.

"Văn hóa là bản chất, văn hoá là cội nguồn, văn hóa là dân tộc. Câu chuyện văn hoá mà chúng tôi muốn kể chính là tiếp nối giá trị truyền thống, muốn những người trẻ ngày hôm nay hiểu hơn, tiếp cận hơn, để thêm yêu vốn cổ của dân tộc", NSND Tự Long nói.

Tiết mục "Trống cơm" của NSND Tự Long trong chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai"

NSND Tự Long sinh ra trong gia đình có truyền thống về nghệ thuật sân khấu ở Bắc Ninh. Bố anh là NSƯT Tự Lẫm - từng đảm nhiệm vị trí Trưởng đoàn Quan họ Bắc Ninh trong những ngày đầu mới thành lập. Mẹ anh cũng là nghệ sĩ chèo có tiếng tại quê hương.

Nam nghệ sĩ đang đảm nhận chức vụ Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội, góp phần gìn giữ và phát huy nghệ thuật chèo truyền thống.

Với hơn 25 năm tâm huyết cống hiến cho nghệ thuật, Tự Long được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSND vào năm 2015. Sau 5 năm, anh được phong quân hàm Đại tá và trở thành một trong các nghệ sĩ trẻ tuổi nhất được nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý này.