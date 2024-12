Bắt người đàn ông trốn truy nã 15 năm

(VTC News) -

Ngày 25/12, theo tin từ Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An), đơn vị vừa bắt giữ Lê Thành Nhung (SN 1960), trú tại phường Vĩnh Trường, TP Nha Trang (Khánh Hòa) sau 15 năm trốn truy nã.

Đối tượng Lê Thành Nhung tại Cơ quan Công an

Đối tượng Lê Thành Nhung bị Cơ quan CSĐT Công an TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa truy nã ngày 10/7/2009 về tội "Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của Nhà nước".

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Nhung thường xuyên thay đổi nơi lẩn trốn qua nhiều địa phương, không liên lạc với gia đình, người thân… gây khó khăn cho việc xác minh, truy bắt.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, giữa tháng 12/2024, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) xác định Lê Thành Nhung đang có mặt tại xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc nên đã triển khai phương án bắt giữ đối tượng.

Ngày 19/12, Lê Thành Nhung bị Công an huyện Nghi Lộc bắt giữ.

Hiện, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đang tạm giữ đối tượng, hoàn tất hồ sơ để bàn giao đối tượng cho Công an Khánh Hóa xử lý theo quy định.