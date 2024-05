Bắt nam công nhân chuyên hành nghề 'đạo chích'

(VTC News) -

Ngày 15/5, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết Công an huyện Bình Sơn vừa bắt khẩn cấp T.V.T. (SN 1986, trú thôn Thạch An, xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn) để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ vụ việc, thời gian gần đây, thời tiết oi bức, nắng nóng nên một số người dân địa phương và công nhân tại các phòng trọ trên địa bàn xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn có thói quen đi ngủ không đóng cửa, dẫn đến việc kẻ gian lợi dụng đột nhập trộm cắp tài sản.

T.V.T.- nam công nhân chuyên hành nghề "đạo chích". (Ảnh: C.A)

Rạng sáng 12/5, Tổ công tác phát hiện T.V.T. có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã mời về trụ sở Công an xã Bình Thạnh để làm việc.

Qua đấu tranh, bước đầu T. khai nhận bản thân chính là thủ phạm gây ra 4 vụ trộm trong thời gian gần đây trên địa bàn huyện Bình Sơn và Sơn Tịnh. Công an huyện Bình Sơn đã tạm giữ nhiều điện thoại di động (các tài sản do T. trộm cắp) và một số đồ vật, tài liệu khác có liên quan.

Theo cơ quan chức năng, T. là công nhân đang làm việc tại một công ty ở xã Bình Thạnh. Tranh thủ thời gian nghỉ giữa ca làm đêm, T. thường xuyên lân la đến các nhà trọ để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Được biết, đối tượng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản.