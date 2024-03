Bắt một nhân viên cơ sở cai nghiện ở Thanh Hóa

Sáng 25/3, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Dương Văn Huệ, Phó giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) tỉnh Thanh Hóa, xác nhận một nhân viên thuộc Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 Thanh Hóa (trực thuộc sở, đóng tại xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) bị bắt để điều tra về ma túy.

Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 Thanh Hóa - nơi nhân viên Nguyễn Ngọc Huy đang làm việc.

Theo ông Huệ, nhân viên bị bắt giữ là ông Nguyễn Ngọc Huy, nhân viên hợp đồng của Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 Thanh Hóa.

"Ngày hôm qua (24/3), công an đã tới khám phòng làm việc của ông Huy trong cơ sở tại Nông Cống. Chúng tôi cũng mới nắm được anh này có hành vi liên quan tới ma túy, còn cụ thể như thế nào công an chưa thông tin", ông Huệ cho hay.

Cũng theo lãnh đạo Sở LĐ-TB-XH, ông Huy bị bắt ở ngoài cơ sở cai nghiện, đơn vị bắt là Công an huyện Đông Sơn. "Sáng nay chúng tôi sẽ làm việc với cơ sở để nắm bắt thông tin cụ thể, sau đó sẽ có thông tin tới báo chí", ông Huệ nói.

Được biết, tại Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 Thanh Hóa từng xảy ra bê bối khi có một nguyên lãnh đạo và kế toán của đơn vị này bị bắt về tội "Tham ô tài sản".

Theo đó, ngày 18/9/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã thi hành các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Chí Cường, Trưởng phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội, Sở LĐ-TB-XH tỉnh Thanh Hóa; Đỗ Thị Dung (SN 1985), nguyên là kế toán trưởng do để xảy ra sai phạm từ thời đang làm Giám đốc Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 Thanh Hóa.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.