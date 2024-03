Bắt giữ kẻ lập 60 công ty 'ma', mua bán trái phép gần 1.700 hoá đơn

(VTC News) -

Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Lai Châu) vừa khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Trần Anh Tài (SN 1996, ở Bà Rịa - Vũng Tàu) về hành vi "Mua bán hoá đơn GTGT số lượng lớn".

Theo nhà chức trách, từ năm 2020 - 2021, Đỗ Thị Thu Hiền (SN 1981, kế toán Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Hà Thanh, Lai Châu) đã bàn bạc, nhờ Nguyễn Thị Thắm (SN 1990, trú tại thị trấn Than Uyên) tìm mua giúp hóa đơn GTGT thể hiện việc Công ty Hà Thanh chi mua các mặt hàng, nhằm mục đích kê khai, trốn thuế.

Là người có kinh nghiệm, Thắm lên mạng xã hội liên hệ với một người đàn ông chưa rõ lai lịch đăng rao bán hoá đơn và mua được của người này 21 hóa đơn GTGT, với tổng giá trị sau thuế ghi trên hóa đơn là 1,32 tỷ đồng.

Trần Anh Tài tại cơ quan công an. (Ảnh: CACC)

Sau đó, Thắm dùng số hoá đơn này bán lại cho Hiền, chiếm hưởng chênh lệch từ 3,2% - 4% theo giá trị ghi trên hóa đơn sau thuế.

Ngày 27/12/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Thị Thu Hiền về hành vi trốn thuế và Nguyễn Thị Thắm về hành vi Mua bán trái phép hóa đơn để điều tra xử lý theo quy định.

Quá trình điều tra vụ án, các điều tra viên phát hiện đối tượng bán hoá đơn cho Thắm có tài khoản Facebook “Trần Thành” đã bán hàng nghìn hoá đơn cho nhiều người khác.

Xét tính chất nghiêm trọng của hành vi trên, để đấu tranh làm rõ các đối tượng liên quan trong vụ án, phòng Cảnh sát kinh tế đã đề xuất Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu cho xác lập chuyên án bí số 0324T, phân công Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng ban chỉ đạo.

Sau nhiều ngày tới các tỉnh, thành phố thu thập thông tin, tài liệu, các điều tra viên Phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp Cục an ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao - Bộ Công an, Công an một số tỉnh, thành phố truy xét, làm rõ chủ tài khoản facebook bí ẩn “Trần Thành” là Trần Anh Tài, SN1996, HKTT: xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ngày 13/3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Tài về hành vi mua bán hoá đơn GTGT số lượng lớn. Cơ quan điều tra đã thu giữ của bị can Trần Anh Tài nhiều thiết bị khởi tạo hoá đơn GTGT điện tử (USB Token) và một số hình dấu pháp nhân công ty.

Tại cơ quan điều tra, Tài khai nhận đã móc nối với nhiều đối tượng quản lý, điều hành gần 60 công ty "ma" để mua bán hóa đơn cho 360 tổ chức, cá nhân với tổng số tiền hàng trăm tỷ đồng.

Trong đó, Tài trực tiếp thành lập, điều hành 4 công ty trên địa bàn tỉnh Long An và TP.HCM nhằm mua bán trái phép hóa đơn GTGT. Từ năm 2020 đến nay, thông qua các công ty "ma", Tài đã xuất gần 1.700 liên hóa đơn GTGT bán cho các tổ chức, cá nhân mua nhằm mục đích trốn thuế.

Quá trình khai báo thuế, Tài khai khống giá trị hàng hóa mua vào gần bằng giá trị hàng hóa bán ra nhằm mục đích không để cơ quan chức năng nghi ngờ, phát hiện.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lai Châu đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.