Bắt giam Tiktoker Dưỡng Dướng Dường ở Quảng Nam

(VTC News) -

Ngày 10/4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố vụ án, bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam Mai Văn Dưỡng (SN 1986, trú thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My; Tittoker Dưỡng Dướng Dường - @duongduongduong_xongnha) về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Tiktoker Dưỡng Dướng Dường bị bắt giam. (Ảnh: C.A)

Trước đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao thu thập tài liệu chứng cứ và xác định trong khoảng thời gian từ ngày 30/9 - 28/11/2024, Mai Văn Dưỡng nhiều lần đăng tải video xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của L.T.H.N; đưa lên mạng những thông tin thuộc đời sống riêng tư của L.T.H.N.

Bịa đặt thông tin xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của Công ty TNHH Bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ J.T.A.

Phát ngôn xuyên tạc của Mai Văn Dưỡng gây ra sự cảm nhận một chiều từ người truy cập vào xem, dẫn đến lôi kéo, tạo sự hoang mang, thiếu khách quan, giảm sút uy tín, hiểu sai, thù ghét L.T.H.N. và Bệnh viện J.T.A. Ảnh hưởng nghiêm trọng, tạo dự luận xấu trong xã hội, làm cho nhiều cá nhân hoang mang hủy các dịch vụ của Bệnh viện J.T.A. và yêu cầu hoàn tiền làm ảnh hưởng đến doanh thu của doanh nghiệp.