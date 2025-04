TikToker nổi tiếng với khẩu hiệu 'không booking' bị mời làm việc vì kẹo Kera

(VTC News) -

Tại buổi họp báo kinh tế - xã hội TP.HCM diễn ra chiều 10/4, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM xác nhận đã có buổi làm việc với ông Nguyễn An - chủ kênh TikTok “Chú Cá Review Không Booking” - liên quan đến hoạt động quảng bá sản phẩm kẹo rau củ Kera.

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM yêu cầu ông Nguyễn An cung cấp thêm các chứng cứ liên quan.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, ngày 13/3, đơn vị tiếp nhận đơn trình báo của ông Nguyễn An. Trong đơn, ông cho biết đăng tải hai video trên nền tảng TikTok vào các ngày 11/2 và 13/2 nhằm giới thiệu sản phẩm kẹo rau củ Kera đến người tiêu dùng.

Đồng thời, ông cũng đề nghị được cơ quan chức năng hỗ trợ cung cấp thông tin về các sai phạm (nếu có) liên quan đến sản phẩm này và hướng dẫn các biện pháp khắc phục hậu quả.

Sau khi tiếp nhận và rà soát các nội dung trong đơn, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức buổi làm việc trực tiếp với ông Nguyễn An để làm rõ các nội dung có liên quan. Do sự việc có liên quan đến nhiều cơ quan chức năng, Sở đề nghị ông Nguyễn An cần xác định cụ thể các nội dung cần hỗ trợ, đồng thời cung cấp các bằng chứng liên quan đến hoạt động quảng bá và bán sản phẩm kẹo rau củ Kera trên kênh TikTok cá nhân, bao gồm số liệu thu nhập, hoa hồng từ việc hợp tác bán hàng.

Đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết sau khi tiếp nhận đầy đủ báo cáo giải trình và chứng cứ từ ông Nguyễn An, cơ quan này sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng để tiếp tục xem xét, xử lý theo quy định.

Ông Nguyễn An được cộng đồng mạng nhắc tên trong thời gian gần đây sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố và bắt tạm giam một số cá nhân thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt – đơn vị phân phối kẹo rau củ Kera. Trong số các cá nhân bị khởi tố có những người có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội như Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục.