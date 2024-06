Bắt giam doanh nhân La ‘điên’

(VTC News) -

Sáng 13/6, Công an tỉnh Thái Bình thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra trên địa bàn huyện Kiến Xương.

Theo đó, Cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Sơn La (thường trú tại Khu Vincom, phường Đề Thám, TP Thái Bình) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại khoản 2 điều 356 Bộ luật Hình sự.

Bị can có hành vi móc nối, chi phối cán bộ, cơ quan chức năng làm trái quy định của pháp luật về đất đai, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Các quyết định và lệnh trên được Viện KSND tỉnh Thái Bình phê chuẩn.

Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Sơn La. (Ảnh minh họa)

Theo Cơ quan điều tra, Nguyễn Sơn La từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Năm 2005, Sơn La thành lập và làm Giám đốc Công ty TNHH Mạnh La (đường Lê Lợi, phường Đề Thám, TP Thái Bình), đăng ký kinh doanh với 53 ngành nghề khác nhau, trong đó chủ yếu hoạt động lĩnh vực vận tải hành khách đường bộ, sau đó mở rộng hoạt động sang lĩnh vực bất động sản, cho thuê nhà xưởng, sản xuất giày dép.

Hiện, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình đang chỉ đạo Cơ quan CSĐT tập trung điều tra mở rộng vụ án, xử lý các đối tượng có liên quan và khẩn trương thu hồi tài sản.

Trước đó, hồi tháng 2/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hưng Hà cũng khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã Hồng An (huyện Hưng Hà, Thái Bình) và 3 người khác liên quan vụ án "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ".

Quá trình điều tra xác định, năm 2018, các bị can nêu trên đã vượt quá quyền hạn được giao, chuyển nhượng trái quy định quyền sử dụng 5.269,4 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xứ Đồng Lĩnh Mậu thuộc địa phận thôn Đồng Trang, xã Hồng An, huyện Hưng Hà. Hành vi của các bị can gây thiệt hại cho Nhà nước và cá nhân tổng số tiền hơn 221 triệu đồng.