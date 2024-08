Bắt ba gã đàn ông làm giả chứng minh thư, lập tài khoản ngân hàng bán kiếm tiền

(VTC News) -

Ngày 9/8, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao Công an Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giữ Trần Đình Hoàn (SN 1990); Nguyễn Đình Đoàn (SN 1988); Trần Hoàng Sơn (SN 1991), cùng trú tại tỉnh Quảng Trị do có hành vi sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức được quy định tại Điều 341 Bộ luật hình sự.

Cán bộ Công an đang đọc các quyết định khởi tố và bắt giữ đối với Hoàn, Đoàn và Sơn. (Ảnh: CACC)

Theo điều tra của cơ quan Công an, Trần Đình Hoàn thông qua dịch vụ tìm kiếm bạn bè qua Zalo kết bạn với một tài khoản không rõ danh tính. Người này trao đổi cần mua tài khoản ngân hàng với 01 bộ gồm 06 tài khoản với giá 6 triệu đồng.

Hoàn đồng ý và bàn bạc với Sơn và Đoàn và được 02 người này đồng ý với giá 05 triệu/ 06 tài khoản/ người. Hoàn yêu cầu Đoàn và Sơn chụp ảnh thẻ để đi làm giấy Chứng minh thư nhân dân giả, dán ảnh thẻ của Đoàn, Sơn. Sau đó Hoàn gửi thông tin cho tài khoản quen qua mạng để làm.

Với ảnh thẻ của mình, Đoàn lập 02 Chứng minh thư nhân dân giả và mở được 07 tài khoản ngân hàng. Ảnh thẻ của Sơn lập 02 Chứng minh thư nhân dân giả và mở được 06 tài khoản ngân hàng. Tiếp đó, Đoàn và Sơn còn chỉnh sửa ảnh thẻ để tạo khuôn mặt khác so với ban đầu để tiếp tục làm Chứng minh thư nhân dân giả để tạo tài khoản ngân hàng.

Quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ lực lượng Công an xác định Hoàn là kẻ tổ chức cầm đầu, Đoàn, Sơn có vai trò đồng phạm, giúp sức cho Hoàn làm giả 04 Chứng minh thư nhân dân giả để mở thành công 13 tài khoản ngân hàng. Ngoài mở tài khoản ngân hàng tại Thừa Thiên - Huế, ba gã đàn ông kể trên còn vào các tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng mở tài khoản ngân hàng để bán lại nhằm thu lợi bất chính.

Cùng ngày, Công an thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, vừa phối hợp lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế bắt giữ Võ Quốc Hải (SN 1996, trú tỉnh Đắk Lắk - người gây ra vụ trộm cắp tài sản trị giá hơn 200 triệu đồng tại TP.HCM và đang lẩn trốn tại Huế).

Cán bộ Công an đang lấy lời khai của Võ Quốc Hải. (Ảnh: CACC)

Trước đó, chiều 07/8, Công an thị xã Hương Trà nhận được thông tin của Phòng Cảnh sát hình sự về việc có kẻ nghi vấn trộm cắp tài sản đang hoạt động lưu động và lẩn trốn tại địa phương nên triển khai các biện pháp nghiệp vụ và bắt giữ được Võ Quốc Hải.

Tại cơ quan Công an, Hải bước đầu khai nhận, ngày 25/7 thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại khách sạn Minh Long ( phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP.HCM). Tang vật thu giữ trên người Hải là hơn 200 triệu đồng (trong đó có 8000).

Hiện Công an thị xã Hương Trà đang bàn giao Võ Quốc Hải cùng toàn bộ tang vật cho Công an Quận 12 Công an TP.HCM để xử lý theo đúng quy định pháp luật.