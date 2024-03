Bắt 5 người trong đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề ở Nghệ An

(VTC News) -

Ngày 3/3, theo tin từ Công an Nghệ An, Công an huyện Quỳ Châu vừa huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ đồng loạt truy bắt 5 người về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Người bị bắt gồm Nguyễn Văn Thái (SN 1963), Lê Thị Hồng (SN 1983), Nguyễn Thị Hợp (SN 1985), Trần Thị Cảnh (SN 1975), cùng trú tại thị trấn Tân Lạc (huyện Quỳ Châu) và Nguyễn Sỹ Quý (SN 2004, trú xã Bồi Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An).

4 trong 5 người trong đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề vừa bị Công an huyện Quỳ Châu bắt. (Ảnh: Công an Nghệ An)

5 người kể trên thực hiện hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi, chuyển số lô số đề trên mạng qua nền tảng mạng xã hội zalo, tin nhắn SMS, Mesenger, dựa trên kết quả sổ số kiến thiết miền Bắc. Theo cơ quan công an, cả 5 cấu kết rất tinh vi, sẵn sàng phá huỷ điện thoại khi bị cơ quan chức năng phát hiện.

Bước đầu, Ban chuyên án chứng minh làm rõ số tiền của những người này dùng đánh bạc là 108 triệu đồng; thu giữ 6 chiếc điện thoại đi động; 3 cáp lô đề và nhiều tài liệu liên quan.

Tại cơ quan công an, 5 người khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳ Châu đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Cách đây gần 1 tháng, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng triệt phá đường dây ghi lô đề với tang số hơn 15 tỷ đồng.

Cụ thể, ngày 26/12/2023 tại địa chỉ 199 Phạm Văn Đồng (TP Huế) Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với Công an TP Huế thực hiện kiểm tra, bắt quả tang nhóm người do Nguyễn Thị Thanh Nga (SN 1987, trú TP Huế) cầm đầu đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Thanh Nga khai trực tiếp thoả thuận tỷ lệ nhận tịch đề của các cái dưới thông qua tài khoản Zalo. Hàng ngày, khi có kết quả sổ xố, Nga sẽ thống nhất tiền thắng thua qua Zalo sau đó cấp dưới trực tiếp đến nhà giao nhận tiền với Nga hoặc chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.

Ước tính từ tháng 12/2023 đến nay, số tiền đánh bạc bằng hình thức lô đề của đường dây này là hơn 15 tỷ đồng.