Bắt 2 thiếu niên ở Quảng Nam mang súng tự chế đi đánh nhau

(VTC News) -

Ngày 18/9, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa khống chế, bắt giữ 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng, đánh nhau trên địa bàn TP Tam Kỳ.

Theo đó, rạng sáng cùng ngày, cơ quan chức năng tiếp nhận thông tin tại quán K.T. (số 36 Bạch Đằng, phường Phước Hoà, TP Tam Kỳ) có một nhóm thanh niên sử dụng vũ khí (súng tự chế) gây rối, đánh nhau.

Hai thiếu niên mang súng tự chế đi đánh nhau. (Ảnh: C.A)

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Tổ công tác Cảnh sát 113 nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ các đối tượng liên quan gồm: Nguyễn Văn Chiến (SN 2008), Lê Tiến Đạt (SN 2009, cùng trú TP Tam Kỳ). Tang vật thu giữ gồm 1 vật nghi là súng tự chế.

Tổ công tác Cảnh sát 113 lập biên bản và bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an phường Phước Hòa, TP Tam Kỳ tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Cách đây khoảng 1 tuần, Công an huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với: Trần Văn Tuấn (SN 2006), Nguyễn Văn Nam (SN 2007), cùng trú xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức; Huỳnh Quang Khôi (SN 2006), Huỳnh Văn Cường (SN 2006), Nguyễn Hữu Long (SN 2007), cùng trú huyện Tiên Phước); Nguyễn Văn Sỹ (SN 2008), Nguyễn Tấn Đạt (SN 2006), Nguyễn Ngọc Toàn (SN 2006), cùng trú huyện Phú Ninh về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Ngoài ra, cơ quan chức năng khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Đăng Phong (SN 2007), Lê Đức Mạnh (SN 2007), cùng trú xã Tiên Hà, huyện Tiên Phước về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo kết quả điều tra, Nguyễn Hữu Long và Trần Văn Tuấn xảy ra mâu thuẫn khi tham gia mạng xã hội Facebook. Sau đó, Trần Văn Tuấn dùng Facebook cá nhân nhắn tin hẹn Nguyễn Hữu Long đánh nhau tại khu vực hồ Việt An thuộc thôn Ngọc Chánh, xã Bình Lâm.

Trần Văn Tuấn đã tập hợp nhóm thanh niên gồm 7 người, chuẩn bị sẵn hung khí và nhắn địa chỉ cho Long. Trong khi đó, Nguyễn Hữu Long tập hợp một nhóm thanh niên gồm 13 người, chuẩn bị hung khí và di chuyển từ xã Tiên Hà qua xã Bình Lâm tìm nhóm Tuấn.

Tại điểm hẹn, nhóm Nguyễn Hữu Long dùng dao, vỏ chai thủy tinh, đá tấn công nhóm của Tuấn. Nhóm Tuấn cũng dùng gậy, rựa, đá tấn công lại nhóm Long, gây thương tích, sau đó nhóm Long bỏ chạy.