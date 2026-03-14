Mưa lớn giữa mùa khô, quốc lộ ở Lâm Đồng ngập sâu

Khoảng 15h30 ngày 14/3, trên địa bàn xã Bảo Lâm 3 (Lâm Đồng) xảy ra mưa lớn kéo dài hơn 2 giờ. Cơn mưa đã khiến Quốc lộ 55, đoạn qua thôn 9 bị ngập nặng, nước dâng cao trên đoạn đường dài hàng trăm mét khiến các phương tiện qua lại gặp nhiều khó khăn.

Mưa lớn khiến Quốc lộ 55 ngập sâu, nhiều phương tiện chết máy. Ảnh: Người dân cung cấp

Ghi nhận tại hiện trường, nước ngập sâu từ 0,5 – 0,8m, khiến nhiều xe máy khi đi qua bị chết máy. Nước ngập cũng tràn vào một số nhà dân ven đường.

UBND xã Bảo Lâm 3 đã huy động lực lượng Ban Chỉ huy Quân sự và Công an xã có mặt tại hiện trường để điều tiết, phân luồng giao thông, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Các lực lượng chức năng của xã cũng đã hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc, tài sản đến nơi an toàn; khơi thông dòng chảy và giúp người dân dọn dẹp sau khi nước rút.

Đến khoảng 18h30 cùng ngày, mưa đã tạnh, nước rút dần và giao thông trên Quốc lộ 55 trở lại bình thường.

Theo người dân địa phương, nhiều năm qua họ chưa từng chứng kiến trận mưa lớn kéo dài giữa cao điểm mùa khô khiến Quốc lộ 55 ngập sâu như vậy.

Trước đó, rạng sáng 4/12/2025, nước lũ kết hợp mưa lớn từ tối 3/12 làm nước dâng cao trên quốc lộ 1, khu vực gần ngã ba Gộp, xã Hồng Sơn (Lâm Đồng) khiến giao thông nơi đây gặp nhiều khó khăn. Một số dải phân cách trên quốc lộ 1 bị nước chảy mạnh xô lệch.

Lực lượng chức năng tại địa phương chốt chặn 2 đầu gần km1678 quốc lộ 1 để cảnh báo người dân. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng đã huy động mô tô nước đến hiện trường để hỗ trợ di dời người dân.

Người dân địa phương cho biết đây là lần đầu tiên xảy ra tình trạng ngập nghiêm trọng tại ngã ba Gộp.