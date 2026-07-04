Báo Anh khuyên đội nhà dùng thuốc Viagra đấu Mexico

(VTC News) -

Trước trận đấu giữa tuyển Anh và chủ nhà Mexico tại vòng 1/16 World Cup 2026, Viagra bất ngờ được nhắc đến nhiều khi có thông tin cho rằng loại thuốc này có thể hỗ trợ các cầu thủ thích nghi với môi trường thi đấu ở độ cao lớn. Thông tin này được tờ The Sun đưa ra với lý do Viagra có tác dụng kích thích nhưng không nằm trong danh mục cấm.

Ngày 5/7, trận đấu giữa Anh và Mexico sẽ diễn ra trên sân Azteca ở Mexico City. Sân vận động này nằm ở độ cao khoảng 2.200 m so với mực nước biển, nơi bầu không khí loãng hơn bình thường, khiến lượng oxy cung cấp cho cơ thể giảm đáng kể.

Đối với các cầu thủ phải liên tục di chuyển trong một trận đấu World Cup với cường độ cao, oxy càng đóng vai trò quan trọng. Chỉ cần thiếu oxy cũng có thể khiến cơ thể nhanh chóng rơi vào trạng thái mệt mỏi và suy giảm thể lực.

Hiện không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy đội tuyển Anh có kế hoạch sử dụng Viagra. (Ảnh: Reuters)

Trong bối cảnh đó, tờ The Sun đăng tải bài viết cho biết tuyển Anh được phép sử dụng Viagra theo quy định của Cơ quan Phòng chống Doping Thế giới (WADA), khiến nhiều người hâm mộ đặt câu hỏi liệu “Tam sư” có thực sự cân nhắc phương án đặc biệt này. Tờ báo của Anh cũng nhấn mạnh rằng “không có bằng chứng nào cho thấy các cầu thủ Anh định sử dụng Viagra” tại World Cup 2026, nhưng cách này vẫn được nhắc đến như một lời khuyên.

Viagra ban đầu được phát triển nhằm điều trị cao huyết áp. Tuy nhiên, trong các thử nghiệm lâm sàng, thuốc tỏ ra kém hiệu quả đối với bệnh tim nhưng lại vô tình bộc lộ tác dụng phụ là gây cương dương mạnh mẽ ở nam giới. Đối với vận động, loại thuốc này có tác dụng làm giãn các mạch máu trong phổi, từ đó giảm áp lực lên hệ tuần hoàn. Điều này có thể giúp hạn chế cảm giác mệt mỏi và chóng mặt mà bầu không khí loãng ở vùng có độ cao lớn thường gây ra.

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Thực tế, ngay từ World Cup 2010, khi xuất hiện những thông tin cho rằng tuyển Anh có thể dùng loại thuốc này để thích nghi với điều kiện thi đấu trên cao, đội bóng đã lên tiếng bác bỏ.

Trên thực tế, chỉ có một đặc tính của Viagra được cho là có thể hỗ trợ các cầu thủ khi thi đấu ở độ cao lớn. Loại thuốc này cũng có thể gây ra những tác dụng phụ không mong muốn, khiến nó khó trở thành lựa chọn phù hợp cho một trận bóng đá đỉnh cao.