(VTC News) -

Panama 0 2 Anh 62' Bellingham 67' Kane

Tận đấu giữa Panama và Anh thuộc bảng L World Cup 2026 diễn ra trên sân vận động MetLife ở East Rutherford, New Jersey, Mỹ. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Panama vs Anh mới nhất tại đây.

Panama đấu với Anh ở bảng L World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Đội tuyển Anh kiểm soát bóng vượt trội trong hiệp một nhưng không tạo được sức ép tương xứng. Đoàn quân của HLV Thomas Tuchel giữ bóng 72%, thực hiện 321 đường chuyền với tỷ lệ chính xác 90%, song các pha tấn công thiếu sự kết nối giữa những vị trí tuyến trên.

Panama lùi đội hình thấp, phòng ngự tập trung và không để Anh có nhiều khoảng trống ở trung lộ. Saka và Rashford chủ yếu xử lý độc lập ở hai biên, trong khi Kane, Bellingham và Rogers gặp khó trước khối phòng ngự dày đặc. Đội tuyển Anh không tạo được cơ hội nguy hiểm rõ rệt. Số lần dứt điểm trúng đích của "Tam sư" chỉ ngang bằng đối thủ (2 lần).

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0-0.

Đội hình Panama vs Anh

Panama: Orlando Mosquera (22), Jose Cordoba (3), Fidel Escobar (4), Cristian Martinez (6), Jose Luis Rodriguez (7), Tomas Rodriguez (9), Edgar Yoel Barcenas (11), Carlos Harvey (14), Andres Andrade (16), Amir Murillo (23), Jorge Gutierrez (26).

Anh: Jordan Pickford (1), Ezri Konsa (2), Nico O'Reilly (3), Marc Guehi (6), Bukayo Saka (7), Elliot Anderson (8), Harry Kane (9), Jude Bellingham (10), Marcus Rashford (11), Morgan Rogers (17), Jarell Quansah (26).

Bảng xếp hạng World Cup 2026 - Bảng L

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất theo trang chủ FIFA. Tính đến trước trận Panama vs Anh, vị trí xếp hạng các đội tuyển của bảng L như sau.