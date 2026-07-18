Nhớ bài học đau đớn, HLV De la Fuente tuyên bố Tây Ban Nha 'không kèm Messi'

(VTC News) -

Huấn luyện viên Luis de la Fuente xác nhận đội tuyển Tây Ban Nha không bố trí một cầu thủ theo kèm riêng Lionel Messi trong trận chung kết World Cup 2026. Nhà cầm quân 65 tuổi đưa ra quyết định dựa trên trải nghiệm thất bại khi từng áp dụng phương án này trước siêu sao Argentina.

Phát biểu tại Manhattan (New York, Mỹ) trong buổi họp báo trước trận chung kết World Cup 2026, ông De la Fuente cho biết: “Chúng tôi sẽ không cử người theo kèm riêng Messi, nhưng chắc chắn phải đặc biệt chú ý đến cậu ấy”, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Tây Ban Nha trả lời.

Huấn luyện viên Luis de la Fuente (Ảnh: AP)

De la Fuente sau đó kể lại lần đối đầu Messi khi ông còn dẫn dắt đội trẻ Sevilla. Ban đầu, đội bóng của ông giao nhiệm vụ bám sát cầu thủ Argentina cho một thành viên trong đội hình. Tuy nhiên, kế hoạch nhanh chóng gặp vấn đề.

“Tôi biết Messi từ khi còn huấn luyện đội trẻ Sevilla. Ban đầu, chúng tôi cử một cầu thủ theo kèm riêng cậu ấy. Sau đó, cầu thủ ấy nhận thẻ vàng. Tôi thay người và chúng tôi bị ghi bốn bàn”, De la Fuente nhớ lại.

Messi bước vào trận chung kết ở tuổi 39, nhưng De la Fuente không cho rằng khả năng tạo khác biệt của cầu thủ này suy giảm. Ông mô tả số 10 của Argentina là trường hợp không thể lặp lại trong lịch sử bóng đá.

“Messi là độc nhất. Cậu ấy là một tấm gương, từ thái độ, cách hành xử cho đến những gì đang thể hiện ở tuổi này trong một kỳ World Cup đặc biệt”, huấn luyện viên Tây Ban Nha nói.

Phát biểu của De la Fuente được đưa ra khi Messi thường xuyên được đặt cạnh Lamine Yamal trước trận chung kết. Hai cầu thủ cùng trưởng thành từ Barcelona, thuận chân trái và có khả năng tạo ra khác biệt từ hành lang phải. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Tây Ban Nha không muốn biến trận đấu thành cuộc đối đầu cá nhân giữa hai ngôi sao. Ông nhấn mạnh Yamal cần tiếp tục phát triển theo con đường riêng, còn Messi là một nhân vật không thể sao chép.

De la Fuente đánh giá Argentina và Tây Ban Nha có nhiều điểm tương đồng về tư duy chơi bóng. Hai đội đều sở hữu nhiều cầu thủ kỹ thuật và muốn kiểm soát trận đấu bằng tài năng thay vì biến cuộc đối đầu thành một màn tranh chấp đơn thuần.

“Đây sẽ là một màn trình diễn lớn. Hai đội đều rất mạnh và có nhiều điểm giống nhau. Mỗi bên sẽ cố đưa trận đấu về hướng có lợi nhất, nhưng cả hai đều muốn tài năng quyết định cuộc chơi”, ông nhận xét.

Nhà cầm quân Tây Ban Nha đồng thời bác bỏ quan điểm cho rằng Argentina thi đấu xấu hoặc thiếu tinh thần thể thao. Ông khẳng định dành sự ngưỡng mộ lớn cho nhà đương kim vô địch và huấn luyện viên Lionel Scaloni.

“Tôi tôn trọng mọi ý kiến, nhưng tôi không đồng ý (với quan điểm Argentina chơi xấu). Tôi rất ngưỡng mộ đội tuyển Argentina. Họ vừa làm nên lịch sử và được dẫn dắt bởi một người bạn của tôi. Mỗi đội sẽ sử dụng vũ khí bóng đá của mình, và đây là một trận bóng đá”, De la Fuente nói.