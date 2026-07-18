Tổng thống Donald Trump: FIFA gợi ý Mỹ, Trung Quốc cùng tổ chức World Cup

(VTC News) -

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ rằng ông được Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino gợi ý việc đăng cai World Cup cùng Trung Quốc. Ông Trump cười khi nói về điều này và nói rằng “các cầu thủ sẽ thích” những chuyến bay “ngắn” giữa Mỹ và Trung Quốc nếu thi đấu ở một kỳ World Cup như vậy.

Cuộc trao đổi diễn ra tại buổi tiếp đón của FIFA ở Trump Tower, New York. Đứng bên cạnh Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, ông Trump đề xuất Mỹ đăng cai thêm một kỳ World Cup sau thành công của giải đấu năm 2026.

“Lần tới, chúng ta sẽ không có Mexico và Canada”, Tổng thống Mỹ nói, ám chỉ mong muốn nước này trở thành chủ nhà duy nhất của World Cup 2038. “Gianni còn có một ý tưởng khác. Ông ấy nói chúng ta có thể tổ chức World Cup ở Trung Quốc và Mỹ lần tới. Trung Quốc và Mỹ, như vậy chúng ta sẽ có những chuyến bay ngắn thú vị giữa các trận đấu. Các cầu thủ sẽ thích điều đó”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino (Ảnh: AP)

Lịch sử World Cup chưa từng có 2 quốc gia đồng đăng cai ở 2 châu lục và có khoảng cách lớn về địa lý. Ngoại lệ duy nhất xuất hiện ở giải đấu năm 2030 khi FIFA tổ chức 3 trận đấu ở Uruguay, Argentina và Paraguay để kỷ niệm World Cup 100 tuổi. Toàn bộ các trận đấu còn lại diễn ra ở 3 nước đồng đăng cai là Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Morocco.

World Cup 2026 vốn đã đặt ra bài toán hậu cần do diễn ra tại 16 thành phố thuộc Mỹ, Canada và Mexico. Các địa điểm thi đấu trải rộng trên bốn múi giờ, với một số sân vận động cách nhau hàng nghìn km. Việc kết hợp Mỹ với Trung Quốc sẽ khiến quy mô di chuyển còn lớn hơn đáng kể.

Dù chưa thể hiện rõ quan điểm về ý tưởng cùng tổ chức World Cup với Trung Quốc, Tổng thống Trump mong muốn đưa giải đấu trở lại Mỹ. Ông đánh giá giải đấu năm 2026 đã thay đổi vị thế của bóng đá tại quốc gia vốn dành sự quan tâm lớn hơn cho bóng bầu dục, bóng chày và bóng rổ.

“Hóa ra chúng ta cũng là một đất nước yêu bóng đá”, ông Trump tuyên bố. Tại sự kiện, ông Trump và Infantino liên tục dành lời khen cho nhau. Chủ tịch FIFA cho rằng World Cup 2026 không thể đạt được thành công như vậy nếu thiếu sự hỗ trợ của Tổng thống Mỹ. Giải đấu lập nhiều cột mốc về lượng khán giả trong lần đầu được mở rộng lên 48 đội.

Ông Trump dự kiến sẽ góp mặt trên khán đài sân vận động MetLife (New Jersey, Mỹ) trong trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha. Infantino cho biết Tổng thống Mỹ sẽ ngồi bên cạnh ông và tham gia trao cúp cho đội vô địch, giống như tại FIFA Club World Cup năm 2025.