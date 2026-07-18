Thống kê đáng chú ý trận Pháp vs Anh: Mbappe đua Vua phá lưới

(VTC News) -

Trận Pháp vs Anh diễn ra lúc 4h ngày 19/7 theo giờ Việt Nam tại Hard Rock Stadium, Miami Gardens. Đây là trận tranh hạng ba World Cup 2026. Dữ liệu thống kê trước trận giúp các mô hình máy tính đưa ra dự đoán tỷ lệ thắng trận Pháp vs Anh nghiêng về đội bóng của huấn luyện viên Didier Deschamps.

Thống kê đáng chú ý trận Pháp vs Anh

Theo mô hình của Opta, Pháp thắng trong 50,7% số lần mô phỏng trước trận. Khả năng Anh thắng trong 90 phút là 25,6%. Tỷ lệ hòa sau thời gian thi đấu chính thức là 23,7%.

Pháp tham dự trận tranh hạng ba World Cup lần thứ tư. Les Bleus thắng Tây Đức 6-3 năm 1958, thua Ba Lan 2-3 năm 1982 và thắng Bỉ 4-2 sau hiệp phụ năm 1986. Anh từng 2 lần đá trận tranh hạng ba World Cup và đều thua. Họ thua Italy 1-2 năm 1990 và thua Bỉ 0-2 năm 2018.

Mbappe chỉ kém Lionel Messi về tổng số bàn thắng và kiến tạo ở World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Pháp hướng đến lần thứ ba liên tiếp kết thúc World Cup trong top 3 ở 3 vị trí khác nhau. Họ vô địch năm 2018 và về nhì năm 2022.

Pháp thắng 17 trong 21 trận World Cup gần nhất, hòa 2 và thua 2. Trước trận thua Tây Ban Nha 0-2 ở bán kết, Pháp thắng 6 trận liên tiếp tại World Cup 2026. Trận thua Tây Ban Nha là thất bại thứ hai của Pháp trong 18 trận quốc tế gần nhất. Les Bleus thắng 15, hòa 1 và thua 2 trong chuỗi này.

Pháp ghi 16 bàn tại World Cup 2026. Trước trận bán kết, đội bóng của Didier Deschamps ghi 16 bàn và chỉ thủng lưới 2 lần.

Ở bán kết gặp Tây Ban Nha, Pháp có chỉ số bàn thắng kỳ vọng 0,31. Đây là thông số thấp nhất của Pháp trong một trận World Cup kể từ khi Opta ghi nhận dữ liệu.

Kylian Mbappe có 8 bàn tại World Cup 2026, ngang Lionel Messi trước trận tranh hạng ba. Anh có 20 bàn sau 21 lần ra sân tại World Cup (trong đó 12 bàn ghi ở các trận knock out), là cầu thủ ghi nhiều bàn thứ hai trong lịch sử World Cup, sau Lionel Messi.

Didier Deschamps dẫn dắt đội tuyển Pháp trận thứ 187 ở trận Pháp vs Anh, cũng là trận cuối cùng. Ông có 121 chiến thắng trên cương vị huấn luyện viên đội tuyển Pháp và sẽ chia tay đội bóng ngay sau World Cup 2026.

Đội tuyển Anh thắng 5 trận tại World Cup 2026, ghi 14 bàn tại World Cup 2026 - đều là thành tích tốt nhất của “Tam sư” tại một kỳ World Cup (trừ danh hiệu).

Anh ghi bàn trong 6 trong 7 trận đã đấu tại World Cup 2026. Trận duy nhất họ không ghi bàn là trận hòa Ghana 0-0 ở vòng bảng.

Harry Kane và Bellingham vẫn còn cơ hội cạnh tranh danh hiệu vua phá lưới World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Harry Kane có 14 bàn tại World Cup, 6 bàn ở riêng giải lần này. Jude Bellingham cũng ghi 6 bàn. Jordan Pickford có 19 lần ra sân tại World Cup. Nếu thi đấu trước Pháp, Pickford trở thành cầu thủ Anh đầu tiên chạm mốc 20 trận tại World Cup, thủ môn thứ tư đạt mốc này sau Manuel Neuer, Thibaut Courtois và Hugo Lloris.

Pháp và Anh cùng có 29% số trận vượt mốc 3,5 bàn.

Pháp có 14% số trận vượt mốc 1,5 bàn trong hiệp một. Tỷ lệ này của Anh là 43%.

Pháp ghi bàn trong cả 2 hiệp ở 43% số trận tại World Cup 2026. Tỷ lệ này của Anh là 29%.

Pháp ghi trung bình 2,5 bàn mỗi trận và thủng lưới 0,7 bàn mỗi trận. Anh ghi trung bình 2,3 bàn mỗi trận và thủng lưới 0,8 bàn mỗi trận trong 10 trận gần nhất.

Pháp tung ra trung bình 18,1 cú sút mỗi trận trong 10 trận gần nhất. Thông số này của Anh là 15,4 cú sút mỗi trận.

Pháp hưởng trung bình 7,2 quả phạt góc mỗi trận trong 10 trận gần nhất. Anh hưởng trung bình 5,6 quả phạt góc mỗi trận. Tổng phạt góc trung bình trong các trận của Pháp là 9,2 quả mỗi trận. Tổng phạt góc trung bình trong các trận của Anh là 10,3 quả mỗi trận.

Pháp là đội hưởng nhiều phạt góc hơn đối thủ ở 9 trong 10 trận gần nhất. Anh là đội hưởng nhiều phạt góc hơn đối thủ ở 6 trong 10 trận gần nhất.

Lịch sử đối đầu Pháp vs Anh

Pháp và Anh từng gặp nhau 32 lần. Anh thắng 17 trận, Pháp thắng 10 trận, còn lại là 5 trận hòa.

Đây là lần thứ tư Pháp và Anh gặp nhau tại World Cup. Anh thắng 2-0 ở vòng bảng World Cup 1966 và thắng 3-1 ở vòng bảng World Cup 1982. Pháp thắng 2-1 ở tứ kết World Cup 2022.

Anh chỉ thắng 1 trong 9 lần gần nhất gặp Pháp trên mọi đấu trường. Trong chuỗi này, Pháp thắng 6 trận và hòa 2 trận.

Anh không thắng Pháp trong 4 trận chính thức gần nhất, với 2 trận hòa và 2 thất bại. Lần gần nhất Anh thắng Pháp ở một trận chính thức là chiến thắng 3-1 tại World Cup 1982.

Kết quả phổ biến nhất trong lịch sử đối đầu Pháp vs Anh là tỷ số 2-1. Có 3 trận giữa 2 đội kết thúc với tỷ số này.

Dự đoán Pháp vs Anh

Dự đoán Pháp - Anh: Đội nào thắng?

Các tính toán dữ liệu dẫn đến nhận định trận Pháp vs Anh nghiêng về Les Bleus. Pháp có 50,7% khả năng thắng trong 90 phút. Anh đạt 25,6%, còn tỷ lệ hòa là 23,7%. Đây là mức chênh lệch đáng kể nếu đặt trong bối cảnh trận tranh hạng ba thường có nhiều thay đổi về đội hình và động lực thi đấu.

Pháp vẫn có nền tảng thống kê tốt hơn. Les Bleus ghi nhiều bàn hơn, thủng lưới ít hơn, kiểm soát bóng cao hơn và tạo phạt góc ổn định hơn trong nhóm số liệu 10 trận gần nhất. Trận thua Tây Ban Nha khiến Pháp dừng bước ở bán kết, nhưng trước đó đội bóng của Deschamps thắng 6 trận liên tiếp tại World Cup 2026.

Anh có hàng công đủ mạnh để tạo ra trận đấu cởi mở. Kane và Bellingham cùng có 6 bàn, còn đội tuyển Anh đã ghi 14 bàn tại giải. Tuy nhiên, đội bóng của Thomas Tuchel thủng lưới nhiều hơn Pháp và chưa giữ sạch lưới ở các trận knock-out tại World Cup 2026.

Trận đấu cũng gắn với cuộc đua cá nhân. Mbappe đang có 8 bàn, ngang Messi trước khi Argentina đá chung kết. Đây là cơ hội cuối cùng để tiền đạo đội tuyển Pháp vượt lên trong cuộc đua Vua phá lưới. Kane và Bellingham cũng còn động lực cải thiện thành tích cá nhân sau khi Anh lỡ hẹn với chung kết.

Các dữ liệu bàn thắng cho thấy trận đấu có khả năng xuất hiện nhiều cơ hội. Anh có 71% số trận vượt mốc 2,5 bàn tại World Cup 2026, còn Pháp đạt 57%. Tổng phạt góc trung bình trong các trận của 2 đội đều ở mức cao, với Pháp là 9,2 quả và Anh là 10,3 quả mỗi trận trong 10 trận gần nhất.

Pháp có xác suất thắng cao hơn, nhưng trận tranh hạng ba thường chịu ảnh hưởng lớn từ lựa chọn nhân sự. Nếu Deschamps vẫn sử dụng các mũi tấn công chính, đặc biệt là Mbappe, Pháp có cơ sở để kết thúc giải bằng chiến thắng.

Trận Pháp vs Anh diễn ra lúc 4h ngày 19/7. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận Pháp vs Anh.