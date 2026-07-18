Messi hồi tưởng bức ảnh định mệnh với Yamal: 'Cuộc sống thật điên rồ'

(VTC News) -

Lionel Messi lần đầu tiên nói về bức ảnh chụp cách đây 19 năm ghi lại cảnh anh tắm cho Lamine Yamal khi cầu thủ Tây Ban Nha mới năm tháng tuổi. Đây là hình ảnh mang ý nghĩa đặc biệt khi đội tuyển Argentina chuẩn bị đối đầu Tây Ban Nha trong trận chung kết World Cup 2026. Lần đầu tiên Lionel Messi và Lamine Yamal gặp nhau trên sân trong vai đối thủ.

“Thành thật mà nói, bức ảnh của chúng tôi thật điên rồ. Nhưng cuộc sống là như vậy, đúng không? Tôi chụp ảnh cùng cậu ấy khi còn là một em bé và giờ cả hai chuẩn bị đối đầu tại World Cup”, Messi chia sẻ tại New York, Mỹ hôm thứ Sáu (giờ địa phương).

Messi hồi tưởng về bức ảnh định mệnh với Yamal. (Ảnh: Reuters)

Bức ảnh được chụp vào tháng 12/2007 trong một chương trình từ thiện của Barcelona. Khi đó, Messi mới bắt đầu khẳng định vị trí tại đội một, còn Yamal chỉ là một em bé năm tháng tuổi. Trong buổi chụp, Messi giúp tắm cho Yamal bên trong một chiếc chậu nhỏ. Mẹ của cầu thủ Tây Ban Nha cũng xuất hiện trong bộ ảnh. Không ai khi ấy có thể hình dung đứa trẻ được Messi chăm sóc sẽ trở thành một trong những tài năng lớn nhất bóng đá thế giới gần hai thập kỷ sau.

Messi hiện 39 tuổi. Trận chung kết tại sân vận động MetLife diễn ra sáng 20/7 (giờ Việt Nam) sẽ là lần cuối cùng anh ra sân ở World Cup. Trong khi đó, Yamal mới 19 tuổi nhưng đã trở thành một trong những nhân vật quan trọng nhất của Tây Ban Nha. Cầu thủ trưởng thành từ học viện La Masia được xem là người kế thừa gần nhất di sản mà Messi để lại tại Barcelona cũng như chiếc áo số 10.

Messi cho biết anh theo dõi Yamal thường xuyên vì mối liên hệ đặc biệt với đội bóng cũ. Siêu sao người Argentina nói: “Lamine là một tài năng lớn. Tôi theo dõi cậu ấy rất nhiều vì cậu ấy thi đấu cho câu lạc bộ mà tôi yêu. Tôi luôn mong những điều tốt đẹp nhất đến với cậu ấy.

Ở tuổi 19, cậu ấy đã là một trong những cầu thủ làm chuẩn mực của thế giới và còn cả sự nghiệp dài phía trước. Cậu ấy có cơ hội lớn để làm nên một điều lịch sử, nhưng lần này chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để điều đó không xảy ra”.

Dù sẽ đứng ở hai phía đối lập trong trận chung kết, Messi vẫn dành lời chúc cho đàn em. “Cậu ấy là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới hiện tại, không còn nghi ngờ gì nữa. Tôi chúc cậu ấy gặp nhiều may mắn, bởi những điều tốt đẹp đến với Lamine cũng sẽ tốt cho Barcelona”, Messi nói.

Bộ ảnh đặc biệt được chú ý trở lại trong thời gian diễn ra EURO 2024. Mounir Nasraoui, cha của Yamal, đăng những bức hình lên mạng xã hội khi con trai đang tỏa sáng trong màu áo Tây Ban Nha. Câu chuyện nhanh chóng lan truyền vì tính trùng hợp hiếm gặp. Người xuất hiện cùng Yamal trong chiếc chậu tắm năm 2007 không chỉ là một cầu thủ Barcelona, mà sau đó trở thành một trong những ngôi sao vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.

Đứa trẻ trong bộ ảnh cũng đi theo con đường tương tự. Yamal trưởng thành tại La Masia, chơi thuận chân trái, hoạt động chủ yếu bên cánh phải và trở thành nguồn cảm hứng lớn trong lối chơi của Barcelona cũng như tuyển Tây Ban Nha.

Tờ New York Times dẫn nguồn dữ liệu chưa được kiểm chứng về khả năng Messi và Yamal gặp nhau trong trận chung kết World Cup 2026 là khoảng một trên 48 tỷ. Nguồn khác tính toán xác suất xảy ra sự trùng hợp này là một phần 625 nghìn tỷ.