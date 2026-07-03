Đội tuyển Anh thiết lập 'pháo đài' chống do thám trước trận gặp Mexico

(VTC News) -

Theo Daily Mail, đội tuyển Anh đang triển khai hàng loạt biện pháp an ninh đặc biệt trước cuộc đối đầu với chủ nhà Mexico ở vòng 1/8 World Cup 2026, trong bối cảnh lo ngại nguy cơ bị “do thám” chiến thuật cũng như những hành động quấy rối từ người hâm mộ đội chủ nhà. Sau chiến thắng kịch tính 2-1 trước CHDC Congo, “Tam Sư” đã quay trở lại đại bản doanh ở Kansas City (Mỹ) thay vì bay thẳng tới Mexico City - địa điểm diễn ra trận đấu tiếp theo như kế hoạch ban đầu.

Một trong những lý do quan trọng nhất dẫn đến quyết định này là để huấn luyện viên Thomas Tuchel có thể hoàn thiện kế hoạch chiến thuật, đội hình và cách vận hành lối chơi trong một môi trường được bảo mật tuyệt đối.

Đội tuyển Anh lo ngại nguy cơ bị “do thám” chiến thuật cũng như những hành động quấy rối từ người hâm mộ Mexico. (Ảnh: AP)

Trong suốt giải đấu, tuyển Anh luôn trở về đại bản doanh ở khu vực trung tâm nước Mỹ sau mỗi trận đấu. Một phần nguyên nhân là yếu tố hậu cần, bởi việc chọn địa điểm lưu trú tại Kansas City giúp đội tuyển tránh được những chuyến bay đường dài. Nguồn tin cho biết HLV Tuchel đặc biệt cứng rắn trong việc đảm bảo các kế hoạch chiến thuật không bị rò rỉ. Ông muốn mọi khâu chuẩn bị quan trọng, đặc biệt là việc sắp xếp đội hình và triển khai chiến thuật, đều được thực hiện tại địa điểm được bảo vệ nghiêm ngặt nhất.

Nguy cơ bị đối thủ hoặc những người bên ngoài theo dõi, thu thập thông tin đã trở thành một phần trong kế hoạch chuẩn bị của tuyển Anh. Ban huấn luyện cho rằng việc đến Mexico City sẽ khiến nguy cơ lộ bài tăng lên. Thậm chí, nếu tuyển Anh giành quyền vào chung kết tại New York, đội bóng vẫn sẽ quay trở lại Kansas City sau trận bán kết.

Khu tập luyện của tuyển Anh tại Kansas City được cảnh sát bảo vệ nghiêm ngặt. Trong các buổi tập, lực lượng an ninh được bố trí dày đặc quanh khu vực nhằm ngăn chặn mọi hành vi tiếp cận với mục đích xấu. Trong khi đó, tuyển Anh cũng chuẩn bị tinh thần đối mặt với những màn quấy rối ngay từ thời điểm đặt chân xuống Mexico City trước cuộc đối đầu với đội chủ nhà.

Video: Anh đánh bại CHDC Congo 2-1

Ecuador - đội vừa bị Mexico loại ở vòng 1/16 - đã gửi đơn khiếu nại lên Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) sau khi hơn 1.000 cổ động viên Mexico đốt pháo hoa, thổi kèn hơi, đánh trống, nẹt pô và mở nhạc lớn bên ngoài khách sạn. Hành động này nhằm khiến các cầu thủ đối phương không thể ngủ, từ đó giúp đội chủ nhà có lợi thế hơn trên sân cỏ. Hiện vị trí khách sạn của tuyển Anh tại Mexico City vẫn được giữ bí mật.

Các báo cáo còn cho biết một số cổ động viên Mexico đã có hành vi gây hấn với các phóng viên nước ngoài. Thậm chí, trong một buổi truyền hình trực tiếp, một nhà báo Ecuador còn bị ném một cốc bia ngay trúng mặt. Daily Mail cho biết đã liên hệ với FIFA để hỏi về các biện pháp nhằm đảm bảo tuyển Anh không gặp phải những sự cố tương tự, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi.

Sau khi giành chiến thắng trước CHDC Congo tại Atlanta, HLV Thomas Tuchel đã nói về khả năng bị quấy rối trước trận gặp Mexico: “Chúng tôi đã lường trước điều đó (tiếng ồn bên ngoài khách sạn). Nhưng chúng tôi có thể làm gì đây? Chúng tôi sẽ mang theo nút bịt tai. Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho mọi tình huống”.