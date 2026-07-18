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Xuất bản ngày 18/07/2026 08:51 AM
Xuất bản ngày 18/07/2026 08:51 AM

Lai Châu: Dòng lũ hung hãn kéo sập tường bao, cuốn phăng két sắt nhà dân

(VTC News) -

Nước lũ dâng nhanh xô bật cửa cuốn, tràn thẳng vào căn nhà và cuốn phăng một chiếc xe máy SH cùng két sắt và một số tài sản của gia đình.

VTC News
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