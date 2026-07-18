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Lai Châu: Dòng lũ hung hãn kéo sập tường bao, cuốn phăng két sắt nhà dân Nước lũ dâng nhanh xô bật cửa cuốn, tràn thẳng vào căn nhà và cuốn phăng một chiếc xe máy SH cùng két sắt và một số tài sản của gia đình.

FIFA gợi ý Mỹ, Trung Quốc cùng tổ chức World Cup, ông Trump phản ứng hài hước Tổng thống Mỹ Donald Trump cười và nói rằng "cầu thủ sẽ thích" khi đề cập đến ý tưởng Mỹ và Trung Quốc cùng tổ chức World Cup trong tương lai.

Giá lúa gạo hôm nay 18/7: Lúa tươi tăng tới 500 đồng/kg, gạo ổn định Giá lúa gạo hôm nay 18/7 tại thị trường trong nước ghi nhận nhiều loại lúa tươi tăng giá, còn gạo nguyên liệu, gạo bán lẻ và nếp đi ngang.

Thống kê đáng chú ý trận Pháp vs Anh: Mbappe đua Vua phá lưới Số liệu thống kê đáng chú ý trận Pháp vs Anh: Phân tích dữ liệu phong độ, đối đầu, bàn thắng, phạt góc và các chỉ số quan trọng trước trận Pháp vs Anh.

Tìm thấy thi thể 3 nạn nhân sau lũ quét ở Lai Châu Lực lượng chức năng tỉnh Lai Châu vừa tìm thấy thêm 3 thi thể nạn nhân trong vụ lũ quét tại xã Mường Than, trong đó có cháu bé sinh năm 2016, ở bản Nậm Sáng.

Vì sao Erling Haaland trở thành hiện tượng mạng xã hội tại World Cup 2026? Không chỉ có khả năng ghi bàn xuất sắc, Erling Haaland còn chinh phục hàng triệu người hâm mộ bằng sự hài hước, khiêm tốn và hình ảnh gần gũi.

Messi hồi tưởng bức ảnh định mệnh với Yamal: 'Cuộc sống thật điên rồ' Lionel Messi gọi bức ảnh tắm cho Lamine Yamal khi còn nhỏ là sự trùng hợp điên rồ trước ngày hai người đối đầu ở chung kết World Cup 2026.

Cụ ông 86 tuổi mang khối sỏi bàng quang gần nửa kg Nhập viện vì bí tiểu và tiểu buốt kéo dài, cụ ông 86 tuổi khiến bác sĩ bất ngờ khi được phát hiện mang khối sỏi bàng quang nặng tới 420 gr.

TS Bùi Ngọc Sơn: Siêu cường nào cũng muốn vượt Mỹ nhưng chưa ai làm được Theo TS Bùi Ngọc Sơn, vị thế số 1 của Mỹ được củng cố bởi sức mạnh đồng USD, làn sóng AI cùng sức mua vượt trội, tạo lợi thế mà chưa nền kinh tế nào có thể thay thế.

Nhận định, dự đoán tỷ số Pháp vs Anh: Chiến thắng chia tay Deschamps Nhận định Pháp vs Anh, tranh hạng ba World Cup 2026 (4h ngày 19/7): Phân tích phong độ, lực lượng, đội hình dự kiến và dự đoán tỷ số trận Pháp đấu với Anh.

Saigon Co.op ra mắt hệ sinh thái đổi điểm đa dịch vụ cho khách hàng thành viên Điều này mở ra một trải nghiệm tiêu dùng mới khi điểm thưởng không chỉ phục vụ mua sắm mà còn có thể sử dụng cho các hoạt động vui chơi, giải trí và nghỉ dưỡng.

Giá vàng 9999 Doji hôm nay 18/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ? Cập nhật chi tiết giá vàng 9999 tại Doji và nhiều thương hiệu khác trong nước hôm nay 18/7/2026.

Cuộc sống bên trong thị trấn nóng nhất thế giới Tại Banda, nơi mức nhiệt có thời điểm sát ngưỡng 50°C, người dân phải làm việc từ rạng sáng, ngủ ngoài ga tàu để tìm chút gió mát hiếm hoi.

Lũ quét, sạt lở càn quét Lai Châu, Sơn La: 1 người tử vong, nhiều nhà sập Mưa lớn kéo dài gây lũ quét, sạt lở tại Lai Châu và Sơn La, khiến 1 người tử vong, nhiều ngôi nhà đổ sập, hàng trăm điểm sạt lở, nhiều tuyến giao thông bị chia cắt.