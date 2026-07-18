Cơn sốt Haaland ở World Cup: Người khổng lồ lên mạng thành 'công chúa, em bé'

(VTC News) -

Chỉ trong vài tuần diễn ra World Cup 2026, hình ảnh và video về Erling Haaland xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội.

Những đoạn video bắt chước dáng đi, các meme về mái tóc vàng, những bức ảnh selfie hay màn đáp trả phỏng vấn hài hước của anh thu hút hàng trăm triệu lượt xem. Điều đặc biệt là không ít người bắt đầu yêu thích Haaland trước cả khi họ thực sự hiểu về bóng đá.

Người khổng lồ có biệt danh “công chúa”

Trên mạng xã hội, người hâm mộ gọi tiền đạo người Na Uy bằng những biệt danh tưởng như không liên quan đến một trung phong cao gần 2 mét như “pretty Norwegian princess” (công chúa Na Uy xinh đẹp), “friendly giant” (gã khổng lồ thân thiện) hay “babygirl”.

Thuật ngữ “babygirl” thường được người hâm mộ sử dụng cho những người nổi tiếng nam hoặc những nhân vật dễ mến, chu đáo hoặc dễ bị tổn thương.

Erling Haaland trở thành hiện tượng mạng xã hội trong thời gian diễn ra World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Theo nhiều chuyên gia truyền thông, Haaland đại diện cho thế hệ vận động viên mới - những người không chỉ xây dựng thương hiệu bằng thành tích mà còn bằng cá tính. Thay vì chỉ xuất hiện trong các cuộc họp báo, anh chủ động kể những câu chuyện đời thường thông qua vlog YouTube, Snapchat và Instagram.

Trên Snapchat, tiền đạo sinh năm 2000 thường xuyên đăng ảnh khuôn mặt để đáp trả những bình luận từ người hâm mộ như: “Lông mày của cậu đâu rồi?” hay “Trông cậu giống người ngoài hành tinh”.

Trong một bài đăng, Haaland chụp ảnh selfie cùng Shrek và viết: “Chụp cùng người anh em song sinh”. Ở bài khác, anh dùng bộ lọc Snapchat khiến mình trọc đầu rồi chú thích: “Có khi mình sẽ cạo đầu thật”.

Một trong những meme nổi tiếng nhất là dáng đi đặc trưng của Haaland. Trong nhiều tình huống trên sân, anh hơi chúi đầu về phía trước khi chạy hoặc bước đi. Nhiều video mô tả anh với một cây hành lá, với phần rễ giống với mái tóc vàng. Trong khi nhiều người thường bỏ qua những trò đùa này, Haaland lại bình luận đáp trả bằng hình ảnh chú chó liếc xéo đầy hài hước.

Tiền đạo 26 tuổi thậm chí còn có một bài hát chủ đề được sáng tác dành riêng cho mình. Ca khúc “Haaland (Ha Ha Ha)” vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng iTunes Dance Songs tại nhiều quốc gia trên toàn cầu. Bài hát này được sử dụng làm nhạc nền cho những hình ảnh và video về tiền đạo Na Uy.

Haaland thường đăng tải trên Snapchat.

Haaland cũng được yêu mến vì anh luôn bộc lộ cảm xúc rất rõ ràng. Trên sân, tiền đạo người Na Uy hiếm khi che giấu cảm xúc của mình. Có lúc anh ngạc nhiên thật sự, nổi nóng, cười lớn hoặc nhìn chằm chằm vào máy quay.

Người hâm mộ cho rằng đôi khi chỉ một biểu cảm trên gương mặt Haaland cũng truyền tải nhiều cảm xúc hơn cả một cuộc phỏng vấn sau trận đấu. Chính vì thế, các nhiếp ảnh gia luôn theo sát anh không chỉ khi anh ghi bàn mà còn ở mọi khoảnh khắc giàu cảm xúc.

Có lúc anh trợn tròn mắt, dang rộng hai tay đầy bất lực hoặc chỉ đơn giản đứng nhìn về một điểm trong im lặng. Chính những đoạn video ấy nhanh chóng được biến thành meme về trường học, công việc, cuộc sống gia đình hay những tình huống thường ngày. Rất nhiều người sử dụng chúng, kể cả những người không hề theo dõi bóng đá.

Điều đáng chú ý là chính Haaland cũng rất thoải mái trước sự nổi tiếng này. Anh nhiều lần cho thấy mình không hề khó chịu với những trò đùa và thậm chí còn phản hồi hoặc chia sẻ lại một số meme trên mạng xã hội.

Sự khiêm tốn và tính cách gần gũi tạo ra sức hút

Erling Haaland cũng được người hâm mộ yêu quý vì sự khiêm tốn của mình. Chỉ cần nhìn vào bàn thắng đầu tiên của Haaland trong trận gặp Brazil cũng đủ thấy điều đó.

Anh lững thững di chuyển, trông như chẳng mấy bận tâm, đầu hơi chúi về phía trước so với thân hình cao 1,95 m, trong lúc đồng đội triển khai bóng bên cánh trái. Rồi chỉ trong chớp mắt, Haaland tăng tốc, lao vào trung lộ và bật cao đánh đầu tung lưới đối phương.

Ở bàn thắng thứ hai, anh tung cú dứt điểm cực kỳ chuẩn xác xuyên qua hàng phòng ngự của Brazil, nâng tỷ số lên 2-0 cho Na Uy. Trong khi cả đất nước Na Uy vỡ òa, Haaland chỉ mỉm cười rồi lặng lẽ bước đi, như thể vừa ghi bàn trong một buổi tập.

Cựu tuyển thủ Na Uy Morten Gamst Pedersen từng chia sẻ với The Indian Express: “Erling là một siêu sao, ghi bàn như trò đùa rồi cười rất thoải mái. Cậu ấy cũng khiêm tốn như tất cả những người còn lại trong đội”.

Hàng loạt hình ảnh về mái tóc vàng của anh được đăng tải.

Ngay cả khi Na Uy bị loại bởi cú đúp của Jude Bellingham ở tứ kết World Cup 2026, Haaland vẫn dành những lời khen ngợi cho người đồng đội cũ. Anh gọi Bellingham là “một trong những cầu thủ hay nhất thế giới”. Anh cũng cho rằng tuyển Anh cùng Real Madrid “rất may mắn” khi sở hữu tiền vệ này, thay vì đổ lỗi cho thất bại của đội nhà.

“Tôi nghĩ cậu ấy (Jude Bellingham) đang phải nhận quá nhiều chỉ trích vì không ghi đủ bàn thắng hay bất kỳ lý do nào khác. Theo tôi, cậu ấy không hề xứng đáng bị đối xử như vậy, bởi cậu ấy là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới”, Haaland nói.

Người hâm mộ cũng phát cuồng trước “cỗ máy săn bàn” khổng lồ này vì những thói quen khác thường của anh. Từ chế độ ăn 6.000 kcal mỗi ngày cho đến việc cẩn thận gấp gọn áo sau buổi tập rồi mới đưa lại cho nhân viên thay vì tiện tay ném đi, tất cả đều được xem là những hành động đáng để noi theo.

Jeffrey Kassing, giáo sư Đại học Bang Arizona chuyên nghiên cứu mạng xã hội trong thể thao, cho rằng thể thao là một “sức mạnh văn hóa”, có vị thế tương đương chính trị hay tôn giáo. Theo ông, việc Haaland vượt ra khỏi phạm vi người hâm mộ bóng đá là điều hoàn toàn tự nhiên.

Trong khi đó, Gayle Stever, giáo sư Đại học Empire State, gọi hiện tượng này là mối quan hệ cận xã hội (parasocial relationship). Người hâm mộ cảm thấy họ hiểu Haaland rất rõ, trong khi bản thân tiền đạo Na Uy không thể biết gần 60 triệu người đang theo dõi anh trên Instagram.

Theo Stever, phần lớn các mối quan hệ kiểu này đều tích cực và bình thường. Chỉ một tỷ lệ rất nhỏ đi quá giới hạn.