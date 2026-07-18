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Xuất bản ngày 18/07/2026 08:00 AM
Xuất bản ngày 18/07/2026 08:00 AM

TS Bùi Ngọc Sơn: Siêu cường nào cũng muốn vượt Mỹ nhưng chưa ai làm được

(VTC News) -

Theo TS Bùi Ngọc Sơn, vị thế số 1 của Mỹ được củng cố bởi sức mạnh đồng USD, làn sóng AI cùng sức mua vượt trội, tạo lợi thế mà chưa nền kinh tế nào có thể thay thế.

VTC News
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