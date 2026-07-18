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TS Bùi Ngọc Sơn: Siêu cường nào cũng muốn vượt Mỹ nhưng chưa ai làm được Theo TS Bùi Ngọc Sơn, vị thế số 1 của Mỹ được củng cố bởi sức mạnh đồng USD, làn sóng AI cùng sức mua vượt trội, tạo lợi thế mà chưa nền kinh tế nào có thể thay thế.

Nhận định, dự đoán tỷ số Pháp vs Anh: Chiến thắng chia tay Deschamps Nhận định Pháp vs Anh, tranh hạng ba World Cup 2026 (4h ngày 19/7): Phân tích phong độ, lực lượng, đội hình dự kiến và dự đoán tỷ số trận Pháp đấu với Anh.

Saigon Co.op ra mắt hệ sinh thái đổi điểm đa dịch vụ cho khách hàng thành viên Điều này mở ra một trải nghiệm tiêu dùng mới khi điểm thưởng không chỉ phục vụ mua sắm mà còn có thể sử dụng cho các hoạt động vui chơi, giải trí và nghỉ dưỡng.

Giá vàng 9999 Doji hôm nay 18/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ? Cập nhật chi tiết giá vàng 9999 tại Doji và nhiều thương hiệu khác trong nước hôm nay 18/7/2026.

Cuộc sống bên trong thị trấn nóng nhất thế giới Tại Banda, nơi mức nhiệt có thời điểm sát ngưỡng 50°C, người dân phải làm việc từ rạng sáng, ngủ ngoài ga tàu để tìm chút gió mát hiếm hoi.

Lũ quét, sạt lở càn quét Lai Châu, Sơn La: 1 người tử vong, nhiều nhà sập Mưa lớn kéo dài gây lũ quét, sạt lở tại Lai Châu và Sơn La, khiến 1 người tử vong, nhiều ngôi nhà đổ sập, hàng trăm điểm sạt lở, nhiều tuyến giao thông bị chia cắt.

Ông Trump chê chiến thuật của HLV Tuchel: Đội Anh sai lầm khi bắt Kane phòng ngự Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng tuyển Anh sai lầm khi kéo Harry Kane về phòng ngự sau bàn mở tỷ số trước Argentina.

Triết lý chữa lành từ nghệ thuật vá gốm bằng vàng Một chiếc bình gốm vỡ tưởng chừng như vô giá trị, thế nhưng qua môn nghệ thuật Kintsugi, bình gốm vỡ dạy ngược lại con người rất nhiều điều về chữa lành.

Nghẹn lòng cặp nhẫn vàng bên hài cốt liệt sĩ sau 58 năm dưới lòng đất Cuộc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng phát hiện nhiều di vật đặc biệt, trong đó có cặp nhẫn vàng và cây bút khiến nhiều người nghẹn ngào.

Iran tuyên bố bắn hạ máy bay không người lái trinh sát RQ-11 Raven do Mỹ sản xuất IRGC cho biết chiếc RQ-11 Raven do Công ty AeroVironment (Mỹ) chế tạo đã bị "đánh chặn và phá hủy" bởi một hệ thống phòng không tiên tiến.

Hạnh phúc của người mẹ có con trai 7 tuổi được 'sửa tim' tại quê nhà Mắc dị tật còn ống động mạch có nguy cơ gây suy tim, bé 7 tuổi được các bác sĩ can thiệp thành công, trái tim nhanh chóng trở lại nhịp đập khỏe mạnh.

Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 18/7: Chiều tối có mưa dông cục bộ Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 18/7 cho thấy khu vực tiếp tục xuất hiện nắng nóng trên diện rộng, chiều tối và đêm khả năng xuất hiện mưa rào và dông.

Petrovietnam quyết tâm tăng trưởng hai con số ngay trong năm 2026 Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới biến động nhanh, phức tạp, khó lường, Petrovietnam hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu trong 6 tháng đầu năm 2026.

Tin xe 18/7: BYD Denza Z vượt 1.000 đơn, Land Cruiser FJ cập cảng Việt Nam BYD Denza Z nhận hơn 1.000 đơn đặt hàng chỉ sau 24 giờ, Toyota Land Cruiser FJ cập cảng Việt Nam, còn Freelander 8 lần đầu hé lộ khoang nội thất.