(VTC News) -

Anh 0 1 CHDC Congo 7‘ Cipenga

Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận đấu giữa Anh và CHDC Congo bắt đầu lúc 23h ngày 1/7. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Anh vs CHDC Congo mới nhất tại đây.

Đội hình Anh vs CHDC Congo

Anh: Jordan Pickford (1), Ezri Konsa (2), Nico O’Reilly (3), Declan Rice (4), Marc Guehi (6), Elliot Anderson (8), Harry Kane (9), Jude Bellingham (10), Marcus Rashford (11), Noni Madueke (20), Djed Spence (25).

CHDC Congo: Lionel Mpasi (1), Aaron Wan-Bissaka (2), Axel Tuanzebe (4), Ngalayel Mukau (6), Nathanael Mbuku (7), Samuel Moutoussamy (8), Brian Cipenga (9), Noah Sadiki (14), Yoane Wissa (20), Chancel Mbemba (22), Arthur Masuaku (26).

Thông tin Anh và CHDC Congo trước trận đấu

Anh gặp CHDC Congo ở vòng 1/16 World Cup 2026. Trận đấu diễn ra tại Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia, Mỹ. Đây là lần đầu tiên Anh và CHDC Congo gặp nhau ở một trận đấu chính thức. Đội thắng trong trận đấu này gặp Mexico ở vòng 1/8.

Mô hình dự đoán kết quả trận đấu của Opta đánh giá Anh có 73,9% khả năng thắng trong 90 phút. Tỷ lệ thắng của CHDC Congo là 11,3%, trong khi khả năng trận đấu phải bước vào hiệp phụ là 14,8%.

Đội tuyển Anh đấu với CHDC Congo ở vòng 1/16 World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Đội tuyển Anh vào vòng knock-out với tư cách đội nhất bảng L. Đội bóng của huấn luyện viên Thomas Tuchel thắng Croatia 4-2, hòa Ghana 0-0 và thắng Panama 2-0. CHDC Congo đứng thứ ba bảng K với 4 điểm. Đội bóng châu Phi hòa Bồ Đào Nha 1-1, thua Colombia 0-1 và thắng Uzbekistan 3-1 để giành vé đi tiếp.

Ở vòng bảng, Anh có tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình 65,3%, còn CHDC Congo chỉ đạt 38,5%. Anh giữ sạch lưới 5 trong 7 trận World Cup gần nhất. Đội tuyển này cũng bất bại trong 9 trận gặp các đại diện châu Phi ở World Cup.