Bảng giá ô tô Honda mới nhất tháng 2/2025

Honda là một trong những thương hiệu ô tô và xe máy nổi tiếng toàn cầu, được biết đến với các sản phẩm chất lượng cao, công nghệ tiên tiến và hiệu suất vượt trội.

Trong đó, Honda Civic 1.5 G All New sở hữu thiết kế hoàn toàn mới, thể hiện sự mạnh mẽ và thể thao. Xe có một diện mạo sắc nét với các đường gân mạnh mẽ dọc thân xe, lưới tản nhiệt lớn và các cụm đèn LED sắc sảo, giúp tăng cường sự hiện đại và năng động.

Honda Civic 1.5 G All New sở hữu thiết kế hoàn toàn mới. (Ảnh: Ô tô Honda Quảng Trị)

Honda Civic 1.5 G All New là một trong những phiên bản nổi bật trong thế hệ mới của dòng sedan thể thao của Honda. Được thiết kế lại hoàn toàn, Honda Civic 1.5 G All New mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa hiệu suất mạnh mẽ, công nghệ hiện đại và kiểu dáng thể thao, năng động.

Bảng giá xe ô tô hãng Honda mới nhất tháng 2/2025

Dòng xe Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồ thuế VAT) CITY Giá từ 499 triệu BR-V Giá từ 629 triệu HR-V Giá từ 699 triệu CIVIC Giá từ 789 triệu CR-V Giá từ 1 tỷ 029 triệu ACCORD Giá từ 1 tỷ 319 triệu CIVIC TYPE R Giá từ 2 tỷ 999 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.