Băng giá bao phủ đỉnh Fansipan

(VTC News) -

Sáng 5/1, nhiệt độ trên đỉnh Fansipan (thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai) giảm xuống dưới 0 độ C, một lớp băng mỏng xuất hiện tạo nên khung cảnh thiên nhiên kỳ thú trong những ngày đầu tiên của năm mới 2025.

Cây cỏ, bờ tường, vách núi phủ một lớp băng trắng xóa. Đây là lần thứ tư trong mùa đông này Fansipan xuất hiện băng giá, sau các đợt vào ngày 23/11/2024, 23/12/2024 và 31/12/2024.

Băng hình thành trên đỉnh Fansipan ngày 5/1. (Ảnh: Phan Thoan)

Chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa từ phía Bắc tăng cường mạnh nên sáng 5/1, nhiệt độ các khu vực trong tỉnh giảm sâu, trời rét đậm, rét hại. Tại thị xã Sa Pa cách Fansipan khoảng 9 km và ở độ cao 1.600 m, nhiệt độ sáng nay khoảng 6 độ C.

Theo quy luật, cứ lên cao 100 m, nhiệt độ giảm 0,6 độ C. Vì thế nếu Sa Pa 2-5 độ C thì đỉnh Fansipan sẽ xuống dưới 0. Đây là điều kiện để hình thành băng.

Những ngày qua, miền Bắc đang chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh, khô, với gió phân kỳ mạnh khiến trời ít mây, nhiệt độ ban đêm và sáng sớm giảm sâu. Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, từ đêm 5/1 đến ngày 13/1, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì hình thái thời tiết đêm không mưa, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng trong những ngày đầu thời kỳ dự báo.

Từ 8-13/1, khu vực này đón không khí lạnh và xuất hiện mưa vài nơi. Trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại, trong đó, từ đêm 5/1 đến ngày 7/1, trời rét về đêm và sáng.

Nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 10-13 độ C; đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ 11-15 độ C. Ban ngày nhiệt độ khu vực này dao động 21-24 độ C, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 21 độ C.

Trung Trung Bộ từ khoảng 9-13/1 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trời rét, riêng thời kỳ từ đêm 5/1 đến ngày 8/1 đêm và sáng trời rét.

Trong tháng 1-2/2025, không khí lạnh có thể hoạt động mạnh và gây ra các đợt rét đậm, rét hại. Tháng 3, hoạt động của không khí lạnh tương đương trung bình nhiều năm. Người dân cần đề phòng khả năng xảy ra những đợt rét đậm, rét hại kèm sương muối, băng giá trong thời gian này, đặc biệt tại các khu vực vùng núi phía Bắc.