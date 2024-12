Nhiệt độ xuống dưới 1 độ C, Fansipan xuất hiện lớp băng trắng xóa

Cơ quan khí tượng dự báo trong 3 ngày tới, nhiệt độ đêm và sáng ở khu vực trung du và vùng núi phía Bắc phổ biến 10-13 độ C, khu vực đồng bằng Bắc Bộ từ 14-16 độ C; ban ngày nhiệt độ từ 20-23 độ C.