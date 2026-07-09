Bắc Ninh vào nhóm tăng trưởng hai con số, xuất khẩu đứng đầu cả nước

(VTC News) -

Nội dung trên được UBND tỉnh Bắc Ninh nêu tại Hội nghị thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2026 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho 6 tháng cuối năm, tổ chức sáng 9/7.

Tăng trưởng đứng thứ 6 cả nước

Theo UBND tỉnh, trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt nhiều biến động, căng thẳng địa chính trị và chi phí logistics tăng cao, Bắc Ninh vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực nhờ chủ động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy đầu tư, sản xuất và xuất khẩu.

Toàn cảnh hội nghị.

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý I tăng 9,88%, quý II ước tăng 11,14%, đưa tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm đạt 10,56%, đứng thứ 6 cả nước và thuộc nhóm 9 địa phương có mức tăng trưởng hai con số. Quy mô nền kinh tế theo giá hiện hành ước đạt 273.410 tỷ đồng, bằng khoảng 46% kế hoạch năm.

Tuy nhiên, UBND tỉnh cho biết mức tăng trưởng này vẫn thấp hơn kịch bản đề ra là 10,96%, do đó các ngành, địa phương tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm hoàn thành mục tiêu cả năm.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực với khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 70,1%; dịch vụ chiếm 20,3%; nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 6,9%.

Ngành công nghiệp Bắc Ninh tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng và ghi nhận nhiều kết quả nổi bật. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 6 tháng đầu năm ước tăng 19,51% so với cùng kỳ. Trong đó, lĩnh vực sản xuất điện tử tăng trưởng mạnh nhờ sự đóng góp của các tập đoàn lớn như Fukang, Canon, Fuhong, New Wing...

Giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh ước đạt khoảng 1,6 triệu tỷ đồng, tăng 16,17%; riêng khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chiếm hơn 1,5 triệu tỷ đồng.

Hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục lập kỷ lục mới khi tổng kim ngạch 6 tháng đầu năm ước đạt 106,4 tỷ USD, thuộc nhóm hai địa phương dẫn đầu cả nước.

6 tháng đầu năm 2026, Bắc Ninh dẫn đầu về xuất khẩu.

Đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 52,5 tỷ USD, tăng 31,49% so với cùng kỳ và vươn lên đứng đầu cả nước.

Song song với đó, môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện, giúp Bắc Ninh thu hút trên 9,86 tỷ USD vốn đầu tư quy đổi trong 6 tháng, đứng thứ 4 cả nước về thu hút FDI.

Tỉnh cũng được chấp thuận chủ trương đầu tư thêm 5 khu công nghiệp mới, tạo dư địa mở rộng không gian phát triển công nghiệp trong thời gian tới.

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt khoảng 81.304 tỷ đồng, tăng 21,21% so với cùng kỳ.

Mục tiêu trở thành TP trực thuộc Trung ương trước 2030

Trong lĩnh vực xây dựng và phát triển đô thị, Bắc Ninh đang triển khai đồng thời nhiều dự án quy mô lớn. Đến nay, toàn tỉnh có 102 dự án nhà ở xã hội với quy mô khoảng 117.000 căn hộ; đồng thời triển khai 47 dự án nhà ở thương mại và 182 dự án khu đô thị, khu dân cư.

Tỉnh đã hoàn thành điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và đang đẩy nhanh lập Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh, tạo nền tảng hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Bắc Ninh hoàn thành điều chỉnh quy hoạch, tạo nền tảng hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Trong lĩnh vực thương mại, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt gần 58.860 tỷ đồng, tăng 17,24%.

Đặc biệt, việc đổi mới phương thức xúc tiến tiêu thụ nông sản, trong đó có việc lãnh đạo tỉnh trực tiếp tham gia livestream bán vải thiều cùng các KOL, KOC trên nền tảng số, góp phần đưa doanh thu tiêu thụ vải thiều đạt khoảng 8.661 tỷ đồng, tương đương 191% kết quả cả năm 2025.

Hoạt động du lịch cũng khởi sắc khi Bắc Ninh đón khoảng 4,17 triệu lượt khách, doanh thu đạt 3.800 tỷ đồng, tạo sức bật từ chuỗi sự kiện đón nhận Bằng UNESCO ghi danh Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ là Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp.

Trong lĩnh vực giáo dục, Bắc Ninh tổ chức an toàn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT của tỉnh đạt 5,91 điểm, xếp thứ 10 toàn quốc.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng sân bay Gia Bình

Bên cạnh những kết quả tích cực, UBND tỉnh cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại như năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước chưa được cải thiện rõ nét; sự liên kết giữa doanh nghiệp nội địa với khu vực FDI còn hạn chế; công nghiệp hỗ trợ và chuyển giao công nghệ chưa đạt kỳ vọng.

Tiến độ một số dự án đầu tư xây dựng, hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị và các dự án PPP vẫn còn chậm, chủ yếu do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư.

Đến hết ngày 30/6, tỉnh giải ngân hơn 6.300 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt trên 32% kế hoạch địa phương giao và hơn 38% kế hoạch Thủ tướng giao.

Trong 6 tháng cuối năm, Bắc Ninh xác định đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm; yêu cầu các đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp khẩn trương tháo gỡ khó khăn, tăng tốc triển khai dự án.

Địa phương cũng tập trung nguồn lực cho các công trình hạ tầng chiến lược như Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các tuyến đường kết nối phục vụ Hội nghị APEC 2027; dự án đường sắt tốc độ cao Hải Phòng - Quảng Ninh - Bắc Ninh - Hà Nội; các tuyến Vành đai 4, Vành đai 5 cùng nhiều dự án giao thông trọng điểm khác, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.