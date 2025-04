Bắc Giang tăng trưởng GRDP quý I cao nhất nước

(VTC News) -

Ngày 11/4, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị thông tin báo chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh quý I; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Theo ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trong quý I, tăng trưởng kinh tế ước đạt khoảng 13,82%, vượt kịch bản dự tính của tỉnh (kịch bản dự tính là 13%), cao nhất nước.

Khu công nghiệp Vân Trung được thành lập năm 2008 do Công ty TNHH Fugiang, thuộc Tập đoàn khoa học kỹ thuật Hồng Hải (Đài Loan, Trung Quốc) làm chủ đầu tư xây dựng.

Đặc biệt, các ngành sản xuất đều có tăng trưởng. Trong đó nông, lâm nghiệp và thủy sản ước tăng 1,05%, công nghiệp - xây dựng ước tăng 17,24%, dịch vụ ước tăng 5,79%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm ước tăng 8,54%.

Sản xuất công nghiệp của tỉnh Bắc Giang đạt kết quả khá mặc dù phải đối mặt với nhiều thách thức. Chỉ số sản xuất (IIP) quý I tăng 26,58% so với cùng kỳ, chỉ số sản xuất ước quý I/2025 tăng 63,82% so cùng kỳ năm trước. Giá trị sản xuất quý I đạt 183.146 tỷ đồng, tăng 25,83% so với cùng kỳ.

Hoạt động xuất nhập khẩu 3 tháng ước đạt 16,6 tỷ USD, tăng 61,1% so với cùng kỳ. Dư nợ tín dụng đạt 116.600 tỷ đồng, tăng 3,1%.

Bên cạnh đó, tổng thu nội địa quý I năm 2025 ước đạt 6.705 tỷ đồng, bằng 42,5% so với dự toán, tăng 36,3% so với cùng kỳ năm 2024. Thu thuế xuất nhập khẩu ước đạt 529,1 tỷ đồng, tương đương 22,5% dự toán năm và bằng 130,3% so với cùng kỳ.

Đến ngày 31/3, toàn tỉnh Bắc Giang đã thu hút được khoảng 680,6 triệu USD vốn đầu tư quy đổi, tăng 9,0% so cùng kỳ; đặc biệt đã cấp mới 11 dự án trong nước, vốn đăng ký 13.630 tỷ đồng (gấp 1,8 lần cùng kỳ). Trong quý, có 424 doanh nghiệp được thành lập mới, tăng 36%; vốn đăng ký đạt 2.487 tỷ đồng.

Cũng tại buổi họp báo, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang cho biết, kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, tỉnh Bắc Giang được giao chủ trì sắp xếp với tỉnh Bắc Ninh.

Thời gian qua, Sở Nội vụ Bắc Giang đã tham mưu Tỉnh ủy, thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch với các mốc thời gian cụ thể. Trong đó ngày 20/4 tới đây sẽ lấy ý kiến cử tri và trình hồ sơ cho Bộ Nội vụ về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh trước ngày 1/5.

Để thực hiện kế hoạch này, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang đã chủ động cùng địa phương, Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát cán bộ, công chức cấp xã, huyện, rà soát diện tích tự nhiên, dân số...

Bên cạnh đó, tỉnh Bắc Giang và tỉnh Bắc Ninh đã có các cuộc họp về kế hoạch triển khai, thành lập 6 tổ công tác đặc biệt về sắp xếp đề án; 2 Sở Nội vụ đã lên khung đề án, đề cương, các số liệu cần có và đang hoàn thiện.

Sau sắp xếp, UBND tỉnh còn 13 cơ quan chuyên môn trực thuộc, giảm 6 cơ quan; còn 107 phòng chuyên môn, chi cục và tương đương, giảm 26 phòng chuyên môn và tương đương; giảm 9 đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác trực thuộc Sở.

Bộ máy mới chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/3.