Argentina ngược dòng không tưởng, Messi thốt lên 'điên rồ'

(VTC News) -

Lionel Messi và đồng đội vượt qua vòng 1/8 World Cup 2026 sau khi tạo ra màn trình diễn ấn tượng bậc nhất World Cup 2026. Argentina giành chiến thắng 3-2 trước Ai Cập trong tình thế bị dẫn trước 0-2 đến phút 80. Nhà đương kim vô địch thế giới chỉ lật ngược tình thế trong 13 phút ở cuối trận đấu. Lionel Messi, người xoay chuyển cục diện trận đấu, cũng phải thốt lên từ “điên rồ”.

“Những gì đội tuyển Argentina làm hôm nay thật điên rồ và phi thường. Tôi rất vui vì tất cả người hâm mộ vẫn ở đây và tận thưởng những gì chúng tôi đang làm”, Lionel Messi phát biểu sau trận đấu.

Đội tuyển Argentina giành chiến thắng đầy cảm xúc trước Ai Cập.

Đội tuyển Argentina trải qua trận đấu nhiều cảm xúc và Messi chính là nhân vật tạo nên phần lớn điều đó. Phút 21, tiền đạo sinh năm 1987 đá hỏng phạt đền, bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa. Argentina sau đó tấn công bế tắc và thủng lưới lần thứ hai. Khi trận đấu chỉ còn hơn 15 phút (cả bù giờ), Messi bắt đầu tỏa sáng ngoạn mục.

Phút 79, anh bình tĩnh vượt qua cầu thủ đối phương rồi kiến tạo cho Cristian Romero đánh đầu rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Sau đó 4 phút, Messi tạo cơ hội từ biên phải rồi băng vào vòng cấm tận dụng pha bóng bật ra, tung cú sút gỡ hòa 2-2 đầy cảm xúc cho Argentina.

Màn lội ngược dòng không thể tin nổi của Argentina kết thúc khi Lautaro Martinez kiến tạo cho Enzo Fernandez đánh đầu ấn định chiến thắng 3-2 ở phút 90+3.

“Đây là World Cup và tất cả các trận đấu đều như nhau, đều là những trận chiến. Tôi hạnh phúc vì đã giành quyền đi tiếp, nhất là với cách chúng tôi đã làm. Lật ngược tình thế khi bị dẫn 0-2 thật phấn khích. Chúng tôi đã chịu nhiều tổn thương.

Tôi rất hạnh phúc. Không dễ để lội ngược dòng từ tỷ số 2-0, nhưng như tôi vẫn luôn nói rằng đội tuyển Argentina không bao giờ bỏ cuộc và chiến đấu đến cùng. Chúng tôi may mắn có được bàn thắng sớm của Romero và vẫn còn thời gian, cuối cùng đã ngược dòng ngay trong 90 phút. Những gì đội bóng làm được hôm nay thật phi thường”, Messi bày tỏ.

Video: Messi ghi bàn gỡ hòa 2-2

Tính đến phút 74, hệ thống siêu máy tính của Opta chỉ ra rằng Messi và đồng đội chỉ còn khoảng 0,6% cơ hội để giành chiến thắng. Cuối cùng, đội tuyển Argentina đã vượt qua rất nhiều khó khăn để giành tấm vé vào vòng tứ kết.

“Tôi rất giận bản thân vì quả phạt đền. Tôi đã đá hỏng sau khi thực hiện nó rất kém. Nếu tôi ghi bàn ở tình huống đó, trận đấu sẽ khác. Chúng tôi chơi tốt, có cơ hội rõ ràng và thủ môn đối phương có vài pha cứu thua xuất sắc.

Tôi biết tập thể này không từ bỏ, trận này qua trận khác đều vậy. Họ không bao giờ ngừng chiến đấu, ngừng cố gắng. Hôm nay mọi thứ trông có vẻ không tốt. Chúng tôi hơi sợ hãi nhưng đã tạo nên màn ngược dòng rất khó. Tôi đã khóc trên sân. Quá nhiều cảm xúc về cách trận đấu được định đoạt”, Messi nói thêm.

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