Argentina ngược dòng không tưởng, Messi bật khóc

(VTC News) -

Kết thúc trận đấu giữa Argentina và Ai Cập ở vòng 1/8 FIFA World Cup 2026, Lionel Messi bật khóc nức nở ngay trên sân. Anh không thể kìm được cảm xúc sau 90 phút “điên rồ” vừa diễn ra tại Atlanta (Mỹ). Ngay cả khi đã cởi áo ăn mừng cùng đồng đội, Messi vẫn khóc như một đứa trẻ với hàng nước mắt lăn dài trên má.

Đội tuyển Argentina trải qua trận đấu nhiều cảm xúc và Messi chính là nhân vật tạo nên phần lớn điều đó. Phút 21, tiền đạo sinh năm 1987 đá hỏng phạt đền, bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa. Argentina sau đó tấn công bế tắc và thủng lưới lần thứ hai. Khi trận đấu chỉ còn hơn 15 phút (cả bù giờ), Messi bắt đầu tỏa sáng ngoạn mục.

Messi khóc nức nở sau trận Argentina thắng Ai Cập. (Ảnh: Reuters)

Phút 79, anh bình tĩnh vượt qua cầu thủ đối phương rồi kiến tạo cho Cristian Romero đánh đầu rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Sau đó 4 phút, Messi tạo cơ hội từ biên phải rồi băng vào vòng cấm tận dụng pha bóng bật ra, tung cú sút gỡ hòa 2-2 đầy cảm xúc cho Argentina.

Màn lội ngược dòng không thể tin nổi của Argentina kết thúc khi Lautaro Martinez kiến tạo cho Enzo Fernandez đánh đầu ấn định chiến thắng 3-2 ở phút 90+3.

Messi trải qua trận đấu đầy cảm xúc, từ tội đồ trở thành người hùng. (Ảnh: Reuters)

Các cầu thủ Argentina tung hô Messi sau trận đấu. (Ảnh: Reuters)

World Cup 2026 là giải đấu mà Messi phải rơi nước mắt nhiều lần. (Ảnh: Reuters)

Messi tiếp tục cùng đội tuyển Argentina hướng đến chức vô địch. (Ảnh: Reuters)

Lionel Messi có đến 8 bàn thắng ở kì World Cup lần này cùng 1 đường chuyền cho đồng đội lập công. Quan trọng hơn, sự bùng nổ về cảm xúc đến khi những bước chạy của anh ở tuổi 39 vẫn đầy nhiệt huyết, kéo cả tập thể Argentina đi theo.

Kết thúc trận đấu, Messi khóc. Các đồng đội của anh cũng rơi nước mắt. Huấn luyện viên Lionel Scaloni thậm chí nghẹn ngào đến mức xin phép bỏ cuộc phỏng vấn của ban tổ chức tại sân. “Xin lỗi. Tôi không nói được gì cả đâu. Tôi xúc động quá”, nhà cầm quân người Argentina nói ngắn gọn trước khi quay trở lại ăn mừng chiến thắng cùng các học trò.