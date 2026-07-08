Messi siêu hạng vẫn có điểm yếu khó tin, tạo thông số kém nhất lịch sử World Cup

(VTC News) -

Lionel Messi tỏa sáng ngoạn mục trong 4 phút để giúp Argentina đánh bại Ai Cập với tỷ số 3-2 ở vòng 1/8 World Cup 2026. Siêu sao 39 tuổi tiếp tục xô đổ những kỷ lục nhưng một trong số đó lại là nghịch lý khó tin. Cầu thủ ghi bàn vĩ đại nhất lịch sử World Cup lại là người kém nhất khi tận dụng những cơ hội từ chấm phạt đền.

Phút 21 trong trận đấu giữa Argentina và Ai Cập, Lionel Messi được trao cơ hội trên chấm đá phạt 11 mét. Cú sút hướng về góc thấp về bên phía bên phải của tiền đạo sinh năm 1987 bị thủ thành Mostafa Shobir cản phá.

Lionel Messi lại đá hỏng phạt đền. (Ảnh: Reuters)

Đáng chú ý, đây đã làn lần thứ hai Lionel Messi đá hỏng phạt đền ở World Cup 2026. Trong trận đấu gặp Áo tại vòng bảng, Messi cũng sút về bên phải nhưng bóng thậm chí bay lệch khung thành. Lionel Messi trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử đá hỏng hai quả phạt đền trong cùng một kì World Cup (không tính luân lưu).

Trong 8 lần được đá phạt đền (không tính các loạt sút luân lưu), Messi đá hỏng đến 4 lần. Đây cũng là kỷ lục buồn của “El Pulga”. Những cầu thủ khác chỉ đá hỏng phạt đền tối đa 2 lần ở World Cup, nhưng Messi đạt thông số cao gấp đôi. Anh cũng là cầu thủ duy nhất trong lịch sử đá hỏng phạt đền ở 3 kỳ World Cup khác nhau.

Tỉ lệ đá phạt đền thành công ở mức 50% cũng thuộc diện kém ở đấu trường World Cup. Tuy nhiên, với vai trò là đội trưởng đội tuyển quốc gia và đẳng cấp không phải bàn cãi, Messi đương nhiên vẫn là lựa chọn được ưu tiên số một cho nhiệm vụ đá phạt đền của đội tuyển Argentina.

Ở lần đầu tiên đá hỏng phạt đền, Messi “bù đắp” cho người hâm mộ bằng hai bàn thắng. Lần thứ hai, anh lập công chuộc tội bằng 1 pha kiến tạo và 1 bàn thắng ở cuối trận trong màn ngược dòng ngoạn mục của Argentina. Tính riêng ở World Cup lần này, anh vẫn có 8 bàn và dẫn đấu cuộc đua vua phá lưới.