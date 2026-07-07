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Argentina 3 2 Ai Cập Romero 80‘ 15’ Ibrahim Messi 84‘ 68’ Ziko Fernandez 90+3‘

Trận đấu giữa Argentina và Ai Cập diễn ra trên sân vận động Mercedes-Benz Stadium ở Atlanta (Georgia, Mỹ). Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Argentina vs Ai Cập mới nhất tại đây.

Argentina kiểm soát hiệp một và tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt hơn nhưng Ai Cập mới là đội có bàn thắng trong hiệp một. Đội bóng Nam Mỹ cầm bóng 59%, tung ra 7 cú sút, 3 lần trúng đích và đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng 1,51. Trong khi đó, Ai Cập chỉ có 2 cú dứt điểm với khả năng thành bàn theo tính toán của máy tính chỉ là 21%. Tuy nhiên, đó lại chính là bàn thắng mở tỷ số.

Messi đá hỏng phạt đền. (Ảnh: AP)

Tình huống chọn vị trí không hợp lý của Lisandro Martinez và các đồng đội tạo cơ hội cho Yasser Ibrahim thoải mái đánh đầu không việt vị. Thủ môn Emiliano Martinez sững sờ nhìn bóng vào lưới. Argentina lần đầu tiên bị dẫn trước tại World Cup 2026.

Sau bàn thắng, đại diện châu Phi không kiểm soát bóng nhiều, nhưng phòng ngự tập trung và giữ cự ly đủ tốt trước sức ép của Argentina. Thủ môn Mostafa Shobeir là nhân tố nổi bật trong hiệp một với những pha cản phá xuất sắc, đặc biệt là khi đối mặt với Lionel Messi.

Video: Ai Cập ghi bàn 1-0

Phút 19, Haissem Hassan phạm lỗi trong vòng cấm và Argentina được hưởng phạt đền. Tuy nhiên, cú sút vào góc thấp bên phải của Messi bị thủ môn Ai Cập đẩy ra. Sau đó, Argentina tiếp tục ép sân, tạo thêm cơ hội nhưng Shobeir tiếp tục chơi xuất sắc để giữ sạch lưới cho đội bóng châu Phi trong hiệp đấu đầu tiên.

Đội tuyển Argentina tăng sức ép sau giờ nghỉ. Ai Cập tiếp tục phòng ngự chắc chắn và phong tỏa Messi mỗi khi siêu sao này có mặt ở khu vực nguy hiểm trước vòng cấm. Không chỉ vậy, họ còn rất hiệu quả trong những pha phản công.

Đội hình Argentina và Ai Cập

Argentina: Emiliano Martinez (23), Nicolas Tagliafico (3), Leandro Paredes (5), Lisandro Martinez (6), Rodrigo De Paul (7), Julian Alvarez (9), Lionel Messi (10), Cristian Romero (13), Alexis Mac Allister (20), Enzo Fernandez (24), Nahuel Molina (26).

Ai Cập: Mostafa Shoubir (23), Yasser Ibrahim (2), Mohamed Hany (3), Ramy Rabia (5), Emam Ashour (8), Mohamed Salah (10), Mostafa Zico (11), Haissem Hassan (12), Karim Hafez (15), Mohanad Lashin (17), Marawan Attia (19).

Thông tin trận đấu Argentina vs Ai Cập

Argentina gặp Ai Cập ở vòng 1/8 World Cup 2026, đội thắng đấu với Thụy Sỹ hoặc Colombia ở tứ kết.

Dữ liệu dự đoán kết quả trận đấu của Opta tính toán tỷ lệ thắng của Argentina là 69,6% sau 90 phút; Ai Cập có 11,5% khả năng tạo bất ngờ, còn 18,9% kịch bản đưa trận đấu vào hiệp phụ.

Argentina đấu với Ai Cập ở vòng 1/8 World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Argentina toàn thắng vòng bảng, sau đó vượt qua Cape Verde 3-2 ở vòng 1/16 sau hiệp phụ. Đương kim vô địch hai lần vượt lên, hai lần bị gỡ hòa trước khi đi tiếp nhờ pha bóng có tác động của Cristian Romero.

Ai Cập cũng phải đá 120 phút ở vòng 1/16. Đội bóng châu Phi hòa Australia 1-1, rồi thắng 4-2 trên loạt luân lưu để có chiến thắng knock-out đầu tiên trong lịch sử World Cup.

Argentina toàn thắng vòng bảng, sau đó vượt qua Cape Verde 3-2 ở vòng 1/16 sau hiệp phụ. Đương kim vô địch hai lần vượt lên, hai lần bị gỡ hòa trước khi đi tiếp nhờ pha bóng có tác động của Cristian Romero.

Ai Cập cũng phải đá 120 phút ở vòng 1/16. Đội bóng châu Phi hòa Australia 1-1, rồi thắng 4-2 trên loạt luân lưu để có chiến thắng knock-out đầu tiên trong lịch sử World Cup.

Argentina và Ai Cập chưa từng gặp nhau tại World Cup. Hai lần đối đầu trước đây đều khép lại với chiến thắng cho Argentina, gồm trận bán kết Olympic 1928 và trận giao hữu tại Cairo năm 2008.

Argentina đang có chuỗi 8 chiến thắng liên tiếp trước các đại diện châu Phi tại World Cup. Riêng ở giải năm nay, họ đã thắng Algeria 3-0 và Cape Verde 3-2.