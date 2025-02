Anh hợp tác các nước ASEAN thúc đẩy an ninh hàng hải

(VTC News) -

Thông tin từ Đại sứ quán Vương quốc Anh tại Việt Nam, từ 10 đến 14/2, Chính phủ Anh tổ chức Hội nghị chuyên đề thường niên về An ninh Hàng hải khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Hội nghị nhằm tăng cường hợp tác song phương và khu vực, đồng thời tăng cường khả năng phục hồi của các đối tác tại Đông Nam Á trước các mối đe dọa chung và khả năng giải quyết tranh chấp trên biển.

Hội nghị có sự tham gia của các đại diện đến từ khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương như Indonesia, Malaysia, Philippines, Brunei và Việt Nam. Hội nghị giúp nâng cao nhận thức về các thách thức trên biển và đẩy mạnh mức độ giao tiếp, hợp tác nhằm tăng cường an ninh chung trong lĩnh vực hàng hải.

Thông qua diễn đàn, Vương quốc Anh và các đối tác sẽ hiểu rõ hơn về các lĩnh vực tiềm năng để xây dựng khả năng phục hồi và phát triển thịnh vượng trong khu vực, nhằm hỗ trợ một Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và mở rộng.

Một số tàu tham gia Diễn tập Hải quân đa phương Komodo lần thứ 4.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Phát triển Anh phụ trách khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Catherine West cho biết: "Khi chúng tôi tổ chức Hội nghị chuyên đề an ninh hàng hải khu vực tại Indonesia, Vương quốc Anh một lần nữa khẳng định rõ cam kết với việc xây dựng một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Đây là điều cần thiết cho việc tăng trưởng kinh tế, hòa bình và an ninh chung của chúng ta.

Trong vài năm qua, chúng tôi chứng kiến các thách thức ngày càng tăng đối với không gian hàng hải, với các hoạt động làm gia tăng căng thẳng, gây nguy hiểm đến tính mạng và sinh kế. Chỉ thông qua hợp tác, chúng ta mới có thể giải quyết một số thách thứctập thể lớn nhất của thời đại chúng ta và nắm bắt các cơ hội có sẵn".

Hội nghị diễn ra khi Vương quốc Anh tham gia Cuộc diễn tập hải quân KOMODO với sự tham gia của Tàu tuần tra xa bờ từ Hải quân Vương quốc Anh HMS SPEY, cùng các đối tác khu vực và quốc tế gồm Indonesia, Úc, Pháp, Ý, Ấn Độ, Nhật Bản, Malaysia, Philippines, Pakistan, Hàn Quốc, Singapore và Mỹ. Cuộc tập trận sẽ chứng kiến tàu SPEY hỗ trợ tăng cường an ninh khu vực thông qua đào tạo và các hoạt động về bảo vệ, phục hồi môi trường, an ninh hàng hải và phát triển khả năng tương tác với các lực lượng hải quân đối tác để duy trì các giá trị của luật pháp quốc tế, thể hiện toàn bộ cam kết về an ninh và quốc phòng của Vương quốc Anh đối với khu vực này. Tàu tuần tra xa bờ của Hải quân Vương quốc Anh HMS SPEY đã đến Bali vào năm 2023 và Jakarta vào tháng 1-2025 để tham gia tập trận quân sự cùng với Hải quân Indonesia (TNI AL).