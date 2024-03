Ăn khoai lang nhiều có tốt không?

(VTC News) -

Bài viết trên website Bệnh viện Vinmec cho biết, khoai lang là nguồn cung cấp dinh dưỡng tuyệt vời như chất xơ, vitamin và khoáng chất.

Thành phần dinh dưỡng của khoai lang

200 gram khoai lang nướng có vỏ cung cấp calo: 180; protein: 4 gram; chất béo: 0,3 gram; chất xơ: 6,6 gram; vitamin A: 769% lượng cần cung cấp hàng ngày; vitamin C: 65% của lượng cần cung cấp hàng ngày.

Ngoài ra, các giống khoai lang cam và tím rất giàu chất chống oxy hóa bảo vệ cơ thể bạn khỏi các gốc tự do.

Các gốc tự do là các phân tử không ổn định có thể làm hỏng DNA và kích hoạt viêm. Tổn thương gốc tự do liên quan đến các bệnh mãn tính như ung thư, bệnh tim và lão hóa. Do đó, ăn thực phẩm giàu chất chống oxy hóa rất tốt cho sức khỏe của bạn.

Khoai lang mang lại nhiều lợi ích cho sức khoẻ.

Những lợi ích sức khỏe khi ăn khoai lang hàng ngày

Lương y Phùng Tuấn Giang, Chủ tịch Viện nghiên cứu phát triển y dược cổ truyền Việt Nam chia sẻ trên Báo Dân trí về lợi ích của khoai lang đối với sức khỏe:

Ổn định đường huyết

Khoai lang là lựa chọn tuyệt vời cho những người mắc bệnh tiểu đường. Chúng đã được chứng minh là giúp giảm và điều chỉnh lượng đường trong máu.

Đặc biệt, Caiapo là loại khoai lang trắng Nhật Bản được nghiên cứu rộng rãi về đặc tính chống tiểu đường.

Trong một nghiên cứu của Đại học Vienna ở Áo, 61 người tham gia mắc bệnh tiểu đường được cho dùng 4g Caiapo hoặc giả dược hàng ngày trong 3 tháng. Kết quả nghiên cứu cho thấy, nhóm dùng khoai lang có lượng glucose thấp hơn đáng kể so với nhóm đối chứng.

Ngoài ra, khoai lang còn nhiều chất xơ, mỗi củ khoai lang cỡ vừa có thể đáp ứng tới 15% nhu cầu chất xơ của chúng ta trong cả ngày. Chất xơ làm chậm quá trình hấp thụ đường để giúp ngăn ngừa sự tăng vọt và giảm mức glucose.

Chứa nhiều chất chống oxy hóa

Theo lương y Phùng Tuấn Giang, chất chống oxy hóa là những hợp chất giúp chống lại các gốc tự do có hại để giảm nguy cơ mắc bệnh mãn tính và ngăn ngừa tổn thương tế bào. Nghiên cứu chỉ ra rằng chất chống oxy hóa có thể bảo vệ chống lại bệnh tiểu đường, bệnh tim và thậm chí là ung thư.

Bên cạnh việc giàu chất xơ và nhiều vitamin và khoáng chất quan trọng, khoai lang còn chứa nhiều chất chống oxy hóa có lợi.

Khoai lang ruột màu cam đặc biệt có hàm lượng beta-carotene cao, đây là sắc tố tạo nên thịt có màu cam đặc trưng. Nhiều nghiên cứu cho thấy beta-carotene là chất chống oxy hóa mạnh có thể giúp thúc đẩy thị lực khỏe mạnh, cải thiện sức khỏe hô hấp và thậm chí bảo vệ làn da của chúng ta.

Các nghiên cứu nhấn mạnh rằng khoai lang có màu nói chung chứa hoạt tính chống lại các gốc tự do mạnh hơn khoai lang trắng, đặc biệt là khoai lang tím chứa lượng chất chống oxy hóa cao nhất.

Bạn có thể ăn khoai lang hàng ngày với lượng vừa đủ để tốt cho sức khoẻ.

Tăng cường chức năng não

Một số nghiên cứu phát hiện ra rằng ăn khoai lang có thể giúp tăng cường chức năng não và cải thiện trí nhớ nhờ lượng chất dinh dưỡng và chất chống oxy hóa dồi dào.

Một nghiên cứu trên động vật của Đại học Dược thuộc Đại học Quốc gia Chungnam ở Hàn Quốc đã cho chuột uống chiết xuất khoai lang tím. Họ phát hiện chúng có thể ngăn ngừa tổn thương oxy hóa trong não, tăng cường hiệu suất nhận thức và cải thiện trí nhớ.

Một nghiên cứu khác trên động vật được thực hiện ở Trung Quốc vào năm 2010 cũng cho thấy chiết xuất khoai lang tím giúp bảo vệ chống lão hóa não và cải thiện khả năng học tập và ghi nhớ không gian ở chuột.

Tăng cường khả năng miễn dịch

Khoai lang chứa nhiều vitamin A, vitamin này đóng vai trò trong nhiều khía cạnh của sức khỏe, nhưng nó đặc biệt quan trọng về khả năng miễn dịch.

Vitamin A giúp kích thích sản xuất các tế bào miễn dịch chống lại bệnh tật và nhiễm trùng. Nó cũng có thể tiêu diệt các tế bào có hại và đặc tính chống khối u trong một số nghiên cứu trên động vật.

Nhiều nghiên cứu thậm chí còn báo cáo rằng việc bổ sung vitamin A có thể giúp giảm nguy cơ tử vong do các bệnh truyền nhiễm ở một số khu vực thường xuyên thiếu vitamin A.

Tăng cường sức khỏe thị giác

Ngoài việc tăng cường khả năng miễn dịch, vitamin A còn không thể thiếu để duy trì thị lực khỏe mạnh. Một củ khoai lang cỡ vừa có thể đáp ứng và vượt quá nhu cầu vitamin A hàng ngày của chúng ta. Trên thực tế, nếu chúng ta có thể thêm dù chỉ 1/4 củ khoai lang vào chế độ ăn của mình là đã đủ nhu cầu vitamin A trong ngày.

"Không chỉ vậy, khoai lang còn chứa chất chống oxy hóa quan trọng có thể góp phần tăng cường sức khỏe thị lực. Ví dụ, beta-carotene, vitamin C và vitamin E đã được chứng minh là làm chậm quá trình thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác, một tình trạng có thể dẫn đến mất thị lực", Lương y Giang nhấn mạnh.

Hỗ trợ giảm cân

Khoai lang có thể giúp giảm cân vì chúng siêu giàu chất dinh dưỡng và chứa nhiều chất xơ giúp chúng ta no lâu.

Chất xơ di chuyển chậm qua đường tiêu hóa, giúp thúc đẩy cảm giác no và cắt giảm cảm giác thèm ăn để hỗ trợ giảm cân. Chỉ một cốc khoai lang chứa tới 6,6g chất xơ, tương đương 26% nhu cầu chúng ta cần cho cả ngày.