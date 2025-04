Ấn Độ: Xả súng vào khách du lịch, 26 người thiệt mạng

(VTC News) -

Ngày 23/4, Cảnh sát Ấn Độ cho biết, vụ tấn công xảy ra khi các nạn nhân đang tập trung tại một khu vực đồng cỏ nổi tiếng với khách du lịch. Các tay súng đã bất ngờ nổ súng từ nhiều hướng, gây ra thương vong lớn.

Theo cảnh sát, trong số những người thiệt mạng có 25 người Ấn Độ và một người Nepal. Hiện chưa có người nước ngoài nào được xác nhận trong danh sách thương vong.

Đây là vụ tấn công tồi tệ nhất vào dân thường ở Ấn Độ kể từ vụ xả súng ở Mumbai năm 2008 và phá vỡ sự bình yên tương đối ở Kashmir.

Thủ tướng Narendra Modi đã lập tức rút ngắn chuyến thăm Ả Rập Xê Út để trở về nước và chủ trì cuộc họp an ninh khẩn cấp. Bộ trưởng Tài chính Nirmala Sitharaman cũng hoãn lịch trình tại Mỹ để trở về New Delhi. Văn phòng Thủ tướng ra tuyên bố lên án vụ tấn công là "hành động man rợ nhằm vào những người vô tội".

Lực lượng an ninh Ấn Độ hộ tống xe cứu thương chở thi thể khách du lịch thiệt mạng trong vụ tấn công ngày 23/4 (Ảnh: Reuters)

Nhóm vũ trang tự xưng "Kashmir Resistance" đã nhận trách nhiệm vụ tấn công thông qua một thông điệp trên mạng xã hội. Họ tuyên bố mục tiêu tấn công là "những người cộng tác với lực lượng an ninh Ấn Độ", chứ không phải khách du lịch đơn thuần.

Nhóm này cho biết: "Những cá nhân bị nhắm tới không phải là khách du lịch bình thường; thay vào đó, họ có liên hệ và hợp tác với các cơ quan an ninh Ấn Độ". "Đó không phải là một nhóm du lịch thông thường mà là một cơ quan bí mật được giao nhiệm vụ nghiên cứu", báo cáo cho biết và nói thêm rằng vụ tấn công này "sẽ là lời cảnh tỉnh không chỉ cho Delhi mà còn cho những người ủng hộ các chiến lược đáng ngờ của Delhi".

Lực lượng an ninh Ấn Độ đã triển khai chiến dịch truy quét quy mô lớn, phong tỏa khu vực và thẩm vấn hàng chục nghi phạm. Chính quyền địa phương đã nâng mức cảnh báo an ninh trên toàn khu vực Kashmir, vốn đang trong tình trạng nhạy cảm kể từ sau khi New Delhi thu hồi quy chế tự trị đặc biệt của khu vực vào năm 2019.

Đây là một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất nhằm vào dân thường ở Ấn Độ kể từ vụ khủng bố Mumbai năm 2008, làm dấy lên lo ngại về khả năng tái bùng phát bạo lực ở khu vực Himalaya vốn đã bất ổn lâu nay.

Cũng trong hôm nay, 23/4 hơn chục tổ chức địa phương đã kêu gọi đóng cửa lãnh thổ liên bang này để phản đối vụ tấn công vào khách du lịch.

Nhiều trường học cũng đã đóng cửa lớp học trong ngày để phản đối.

Việc đóng cửa đã được thực hiện trên diện rộng, cùng với đó là các cuộc biểu tình đã diễn ra ở một số khu vực của Thung lũng Kashmir với khẩu hiệu như: "Ngừng giết người vô tội", "Khách du lịch là mạng sống của chúng tôi", "Đây là một cuộc tấn công nhằm vào chúng tôi".

"Tôi muốn nói với người dân cả nước rằng chúng tôi xấu hổ, Kashmir xấu hổ", cựu Bộ trưởng Jammu và Kashmir Mehbooba Mufti cho biết trong một tuyên bố. "Chúng tôi sát cánh cùng các bạn trong thời điểm khủng hoảng này".