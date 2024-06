(VTC News) -

Chuối là loại trái cây quen thuộc và cũng dễ mua tại Việt Nam với mức giá phải chăng. Nhiều nghiên cứu chỉ ra, chuối rất giàu vitamin, khoáng chất cùng các hợp chất hoá học có tác dụng chống oxy hoá. Ăn chuối thường xuyên giúp tiêu hoá tốt hơn, bảo vệ hệ tim mạch, chống trầm cảm, điều hoà huyết áp, thậm chí ngăn ngừa sự phát triển của ung thư.

Đã bao giờ bạn đặt ra câu hỏi ăn chuối lúc nào là tốt nhất? Theo thông tin từ chuyên trang sức khỏe Eat This, thời điểm hoàn hảo nhất để ăn chuối đó là trước khi đi ngủ.

Vì sao nên ăn chuối trước khi đi ngủ?

Chuối rất tốt cho sức khỏe. (Ảnh: Harvard TH Chan)

Chuối - “công tắc” của giấc ngủ

Loại trái cây nhiệt đới này rất giàu tryptophan. Tryptophan là một axit amin thiết yếu giúp cơ thể sản xuất serotonin, một chất dẫn truyền thần kinh giúp điều hòa giấc ngủ. Trên thực tế, cơ thể không thể tự sản xuất ra tryptophan mà phải bổ sung từ thực phẩm.

Chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ, Cassie Bjork, giải thích: “Có thể nói serotonin là chất hóa học quan trọng nhất trong não bởi nó có tác dụng chống trầm cảm, hỗ trợ điều trị chứng lo âu và mất ngủ cũng như các vấn đề về tâm trạng khác như mệt mỏi, khó chịu, kích động, tức giận”.

Chuối - liều “thuốc” làm dịu tâm trí

Không chỉ giàu tryptophan, chuối còn chứa melatonin, một hormone làm dịu tâm trí, giúp bạn thư giãn và ngủ ngon hơn.

Eat This trích dẫn một nghiên cứu được công bố trên the Journal of Pineal Research cho thấy, tiêu thụ loại quả giàu melatonin như chuối có thể làm tăng melatonin trong huyết thanh. Melatonin còn giúp kiểm soát chu kỳ ngủ - thức. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra tiêu thụ hai quả chuối giúp nồng độ melatonin trong huyết thanh tăng lên gần 4,5 lần so với trước khi ăn chuối.

Nhiều khoáng chất giúp thư giãn cơ bắp

Chuối giàu kali và magiê, 2 khoáng chất có tác dụng thư giãn cơ bắp, giảm căng thẳng, từ đó giúp bạn ngủ ngon hơn.

Ngoài ra, magiê còn giúp cơ thể đốt cháy chất béo. Trên thực tế, một nghiên cứu được công bố trên the European Journal of Clinical Nutrition cho thấy, những người thiếu ngủ có xu hướng tiêu thụ nhiều hơn khoảng 385 calo/ngày so với những người ngủ đủ giấc.