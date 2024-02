An Bình là ngân hàng gì?

(VTC News) -

ABBank viết tắt của Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình, thành lập vào năm 1993 với tên gọi ban đầu là Ngân hàng TMCP nông thôn An Bình. Năm 2004, ngân hàng được nâng cấp và đổi tên thành Ngân hàng TMCP An Bình như hiện nay.

Sau 30 năm xây dựng và phát triển, ABBank được đánh giá là một trong những ngân hàng bán lẻ hàng đầu hiện nay. Ngân hàng hiện có mạng lưới hoạt động rộng khắp với 165 điểm giao dịch tại 34 tỉnh thành/thành phố.

ABBank thành lập năm 1993. (Ảnh: ABBank)

Các sản phẩm, dịch vụ tại ngân hàng ABBank

Ngân hàng ABBank cung cấp đa dạng dịch vụ tài chính với khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp.

Với khách hàng cá nhân

ABBank cung cấp tới khách hàng cá nhân nhiều sản phẩm như:

- Tiết kiệm cá nhân với nhiều sản phẩm vay như: tiết kiệm lĩnh lãi linh hoạt, tiết kiệm bậc thang, tiết kiệm chọn ngày linh hoạt, tiền gửi trực tuyến, tiền gửi có kỳ hạn...

- Vay cá nhân phục vụ các mục đích mua nhà, mua ô tô, kinh doanh và vay tiêu dùng

- Thẻ ABBank: Ngân hàng cung cấp nhiều dịch vụ thẻ tín dụng quốc tế, thẻ ghi nợ quốc tế và thẻ ghi nợ nội địa.

- Tài khoản cá nhân bao gồm: tài khoản thanh toán, tài khoản cao cấp, tài khoản số đẹp.

- Ngân hàng số: AB Ditizen, Online banking và SMS banking.

- Chuyển tiền và nhận tiền

Với khách hàng doanh nghiệp

Khách hàng doanh nghiệp được ngân hàng ABBank cung cấp nhiều sản phẩm dịch vụ liên quan đến tín dụng doanh nghiệp, tài khoản doanh nghiệp...

- Tín dụng doanh nghiệp: Cho vay mua ô tô doanh nghiệp, cho vay đồng tài trợ, cho vay thấu chi doanh nghiệp...

- Tài khoản doanh nghiệp: Ngân hàng cung cấp tài khoản số đẹp, tài khoản tiền gửi có kỳ hạn, tài khoản ký quỹ, tài khoản tiền gửi thanh toán

- Thanh toán quốc tế: bảo lãnh thanh toán, chuyển tiền đến/đi, thanh toán séc nước ngoài

- Kinh doanh ngoại tệ và sản phẩm phái sinh: giao dịch ngoại tệ kỳ hạn, giao dịch ngoại tệ hoán đổi, hoán đổi tiền tệ chéo, hoán đổi lãi suất.

- Dịch vụ khác: ngân hàng điện tử, nộp thuế hải quan, thu/chi hộ bằng hình thức ủy nhiệm, nộp ngân sách Nhà nước, nộp thuế điện tử...