(VTC News) -

"Con gì không chân nhưng chạy rất nhanh?" là câu đố mẹo quen thuộc khiến nhiều người dễ bị đánh lừa ngay từ những giây đầu tiên. Thoạt nghe, ai cũng sẽ nghĩ đến các loài động vật, nhưng nếu chỉ suy luận theo cách thông thường thì rất dễ đưa ra đáp án sai. Điều thú vị của câu đố nằm ở cách sử dụng từ ngữ và góc nhìn khác biệt.

Hãy đọc thật kỹ, suy nghĩ theo nhiều hướng và thử xem bạn có thể tìm ra đáp án chính xác trước khi hỏi bạn bè hoặc người thân cùng tham gia thử sức hay không.

Con gì không chân nhưng chạy rất nhanh? (Ảnh minh họa)

Bạn có câu trả lời nào chưa? Hãy suy nghĩ thật kỹ và chia sẻ đáp án của mình xem có chính xác không nhé!

Nếu đã nghĩ ra đáp án, đừng quên để lại câu trả lời của bạn ở phần bình luận nhé! Chuyên mục Hỏi đáp sẽ tiếp tục mang đến nhiều thử thách thú vị giúp bạn luyện tư duy và khả năng suy luận mỗi ngày.