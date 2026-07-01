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Xuất bản ngày 01/07/2026 12:00 AM
Xuất bản ngày 01/07/2026 12:00 AM

Con gì không chân nhưng chạy rất nhanh?

(VTC News) -

Một câu đố mẹo ngắn gọn nhưng đủ khiến nhiều người phải suy nghĩ thật kỹ trước khi trả lời.

"Con gì không chân nhưng chạy rất nhanh?" là câu đố mẹo quen thuộc khiến nhiều người dễ bị đánh lừa ngay từ những giây đầu tiên. Thoạt nghe, ai cũng sẽ nghĩ đến các loài động vật, nhưng nếu chỉ suy luận theo cách thông thường thì rất dễ đưa ra đáp án sai. Điều thú vị của câu đố nằm ở cách sử dụng từ ngữ và góc nhìn khác biệt.

Hãy đọc thật kỹ, suy nghĩ theo nhiều hướng và thử xem bạn có thể tìm ra đáp án chính xác trước khi hỏi bạn bè hoặc người thân cùng tham gia thử sức hay không.

Con gì không chân nhưng chạy rất nhanh? (Ảnh minh họa)

Con gì không chân nhưng chạy rất nhanh? (Ảnh minh họa)

Bạn có câu trả lời nào chưa? Hãy suy nghĩ thật kỹ và chia sẻ đáp án của mình xem có chính xác không nhé!

Nếu đã nghĩ ra đáp án, đừng quên để lại câu trả lời của bạn ở phần bình luận nhé! Chuyên mục Hỏi đáp sẽ tiếp tục mang đến nhiều thử thách thú vị giúp bạn luyện tư duy và khả năng suy luận mỗi ngày.

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