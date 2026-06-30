Thử tài chính tả: 3 từ tiếng Việt quen thuộc, bạn viết đúng mấy từ?

(VTC News) -

Hàng ngày, chúng ta sử dụng tiếng Việt để giao tiếp, học tập và làm việc. Thế nhưng, liệu có bao giờ bạn tự hỏi, những từ ngữ mình vẫn thường dùng đã thực sự chuẩn xác về mặt chính tả? Từ "xúng xính" và "xúm xính", đâu là từ dùng để miêu tả trang phục đẹp đẽ, lộng lẫy?

Khi muốn diễn tả sự chói chang, rực rỡ của nắng, bạn sẽ dùng "chang chang" hay "trang trang"? Hay để chỉ một người có kiến thức sâu rộng, uyên bác, "uyên thâm" hay "uyên thăm" mới là lựa chọn đúng? Đừng vội vàng trả lời, hãy dành chút thời gian suy nghĩ kỹ lưỡng.

Bạn sẵn sàng đối mặt với những câu hỏi này chưa? Hãy cùng thử tài và xem bạn có thể vượt qua bao nhiêu thử thách chính tả tiếng Việt!

Từ tiếng Việt nào dễ sai chính tả nhất? (Ảnh minh họa)

Bạn có câu trả lời nào chưa? Hãy suy nghĩ thật kỹ và chia sẻ đáp án của mình xem có chính xác không nhé!

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