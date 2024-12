Á quân Giọng hát Việt nhí 2019 thi hát bolero

(VTC News) -

Được khán giả biết đến với danh hiệu Á quân Giọng hát Việt nhí 2019, Khánh An có bước đệm tốt khi bước vào con đường âm nhạc. Ngoài ra, cô bé được đông đảo khán giả yêu mến dân ca biết đến với cái tên “Thần đồng Bolero”. Giọng ca nhí đến từ Hà Nội sở hữu nhiều ca khúc triệu view trên YouTube.

Khánh An là Á quân Giọng hát Việt nhí 2019.

Sau 5 năm bước ra khỏi cuộc thi, Khánh An vẫn tiếp tục với đam mê âm nhạc và ngày càng trưởng thành. Ở tuổi 18, Khánh An gây chú ý với vẻ ngoài dịu dàng và giọng hát ngọt ngào. Hiện tại, cô đang là sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia.

Dù có bước đệm vững chắc từ cuộc thi Giọng hát Việt nhí, Khánh An vẫn duy trì việc học. Cô cho biết, các sự kiện ca hát thường diễn ra cuối tuần hoặc buổi tối nên cô vẫn có thể cân bằng được.

Xuất hiện trong tập 12 chương trình Solo cùng bolero, Khánh An gây ấn tượng với hình ảnh diện áo dài trắng, khoe giọng hát ngọt ngào trong ca khúc Muối ơi.

Đây là ca khúc trong phim điện ảnh cùng tên do Quyền Linh đóng chính, từng được ca sĩ Tố My thể hiện. Đáng chú ý, Tố My cũng là giám khảo trong chương trình Solo cùng bolero.

Khánh An trưởng thành xinh đẹp ở tuổi 18.

Khánh An cho biết, cô sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nên để trình diễn một bài hát mang dấu ấn dân ca Nam bộ ngọt ngào là thử thách lớn với cô. Tuy nhiên, tiết mục đã nhận được nhiều lời khen từ giám khảo.

"Khi hát ca khúc này, tôi cảm nhận như đang giải một bài toán khó nhưng thú vị từ chương trình. Ca khúc hay và ngọt ngào nên tôi cố gắng thể hiện hết mình để chinh phục giám khảo", nữ ca sĩ nói.

Khánh An chia sẻ, động lực cô đến với Solo cùng bolero là vì mong mỏi của bà ngoại, bà rất thích chương trình từ những mùa đầu tiên và mong ước được nhìn thấy cháu gái một lần đứng trên sân khấu này.

Nữ ca sĩ tham gia chương trình "Solo cùng bolero".

Tiết mục của Khánh An đã nhận được nhiều lời khen ngợi của giám khảo Ngọc Sơn, Tố My...

Ca sĩ Ngọc Sơn cảm thán: "Hát lại một bài hit sẽ có sự so sánh, nhưng Khánh An thể hiện rất hay, có màu sắc riêng, dạt dào cảm xúc, đậm đà tình cảm". Nam ca sĩ còn kỳ vọng cô gái 18 tuổi sẽ là ngôi sao của dòng nhạc bolero trong tương lai.

Quang Lê cũng nhận xét: "Giọng hát con rất da diết. Mặc dù con xúc động nhưng con vẫn giữ phong độ để không ảnh hưởng đến tiết mục trình diễn".

Về phía Khánh An, cô cho biết đến với cuộc thi này, cô mong được học hỏi nhiều hơn, có thêm kinh nghiệm trình diễn trên sân khấu lớn. Mỗi cuộc thi lại có những bài học mới, giúp ích cho cô trong con đường tương lai.