Á khoa A00 29,75 điểm: Mỗi ngày tự học 3 tiếng, vẫn giữ sở thích cá nhân

(VTC News) -

Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Nguyễn Đăng Nhật - Học sinh lớp 12A1, Trường THPT Quốc Oai, đạt 29,75 điểm tổ hợp A00 với điểm tuyệt đối ở hai môn Toán và Hóa học, cùng 9,75 điểm môn Vật lý. Thành tích này giúp nam sinh trở thành Á khoa toàn quốc khối A00, đồng thời là thủ khoa khối A00 của Hà Nội và của Trường THPT Quốc Oai.

Dù dự đoán được số điểm của mình nhưng khoảng thời gian tra cứu điểm khiến nam sinh không tránh khỏi hồi hộp. Ngay sau khi biết kết quả, việc đầu tiên em làm là gửi lời cảm ơn đến thầy cô giảng dạy suốt thời gian gia. Với Nhật, thành tích ấy không chỉ là nỗ lực của bản thân mà còn là món quà tri ân dành cho những người kiên trì dìu dắt mình.

Dẫu vậy, một sai sót nhỏ ở môn Vật lý khiến Đăng Nhật khép lại kỳ thi với 29,75 điểm, lỡ hẹn với số điểm tuyệt đối 30/30.

Em Đăng Nhật có mục tiệu đạt điểm tuyệt đối thi tốt nghiệp ngay từ năm lớp 10.

3 năm theo đuổi mục tiêu đạt điểm tuyệt đối tốt nghiệp

Ngay từ năm lớp 10, Đăng Nhật đặt cho mình mục tiêu rất cao: chinh phục 30 điểm khối A00. Mục tiêu ấy không đơn thuần là để đạt thành tích cá nhân mà còn là mong muốn mang về niềm tự hào cho ngôi trường và tập thể lớp.

Suốt 3 năm học, nam sinh gần như không thay đổi mục tiêu ấy. Thay vì tạo áp lực khiến bản thân kiệt sức, em coi đó là đích đến để mỗi ngày tiến thêm một bước. Chính suy nghĩ ấy giúp Đăng Nhật luôn giữ được động lực học tập, kể cả trong những giai đoạn căng thẳng nhất của năm cuối cấp.

Đăng Nhật tự nhận mình có khả năng tiếp thu khá nhanh, nhưng em chưa bao giờ xem đó là yếu tố quyết định thành công. Theo nam sinh, năng khiếu và sự nỗ lực luôn song hành. Một người có tư duy tốt nhưng không rèn luyện sẽ dần đánh mất lợi thế, còn sự chăm chỉ mới là yếu tố giúp khả năng ấy được duy trì và phát triển.

Quan điểm ấy cũng tạo nên phương pháp học rất riêng của Đăng Nhật. Thay vì dành nhiều thời gian học thuộc lòng, em ưu tiên hiểu bản chất của từng kiến thức. Mỗi giờ học trên lớp hay trong các buổi ôn luyện đều được tận dụng tối đa để nắm được cốt lõi vấn đề. Khi đã hiểu bản chất, em có thể tự suy luận ra công thức, phương pháp giải và vận dụng linh hoạt vào nhiều dạng bài khác nhau.

Vì vậy, thời gian dành cho việc học lý thuyết ở nhà không nhiều. Sau mỗi buổi học, Đăng Nhật thường mở ngay những đề được thầy cô giao để làm. Nếu gặp câu hỏi chưa giải được hoặc quên kiến thức, em mới quay lại sách giáo khoa hoặc tài liệu để tìm hiểu nguyên nhân. Mục tiêu không phải ghi nhớ lời giải mà là lý giải được vì sao phải làm theo cách đó.

Có những bài toán khiến Đăng Nhật mất tới gần một giờ vẫn chưa tìm ra hướng giải. Thay vì nản lòng hay tự trách bản thân, em coi đó là điều bình thường trong quá trình học. Khi gặp bế tắc, nam sinh sẽ thử trao đổi với bạn bè, tự tìm tài liệu trên internet hoặc xem thêm các cách tiếp cận khác. Tuy nhiên, em không dừng lại ở việc đọc đáp án mà luôn cố gắng hiểu tư duy phía sau lời giải để có thể vận dụng khi gặp những bài toán tương tự.

Đăng Nhật chia sẻ: “Em nghĩ đề thi dù khó đến đâu cũng không nằm ngoài chương trình đã học. Điều quan trọng là biết kết nối các dữ kiện trong đề với những kiến thức đã tích lũy để tìm ra phương pháp phù hợp”.

Nam sinh dự định sẽ đăng ký nguyện vọng vào Đại học Bách khoa Hà Nội. (Ảnh: NVCC)

29,75 điểm không đến từ những đêm thức trắng ôn bài

Lịch học của nam sinh cũng không quá khắc nghiệt như nhiều người vẫn hình dung về một học sinh đạt điểm gần tuyệt đối. Sau buổi học sáng ở trường, em luôn dành thời gian nghỉ ngơi khoảng 30 phút đến một tiếng trước khi tiếp tục học vào buổi chiều nếu có lịch. Thời gian tự học mỗi ngày sẽ khoảng 3 tiếng. Khi cảm thấy mệt, em sẽ dừng lại thay vì cố học thêm.

“Ngoài giờ học, em vẫn dành chút thời gian lướt mạng xã hội, xem anime hoặc chơi game. Tuy nhiên, em không để việc giải trí ảnh hưởng đến kế hoạch học tập. Em nghĩ một tinh thần thoải mái và đầu óc tỉnh táo luôn là rất quan trọng thời gian ôn thi”, Đăng Nhật nói

Giữ được trạng thái tâm lý ổn định cũng là bí quyết giúp Đăng Nhật đạt kết quả cao trong kỳ thi. Em nhớ như in cảm giác ngồi trong phòng thi chờ phát đề. Tim đập rất nhanh, bàn tay có lúc hơi run vì áp lực. Để lấy lại bình tĩnh, em liên tục tự nhủ phải giữ sự tập trung, hít thở sâu và uống một chút nước.

Nam sinh cũng chứng kiến không ít bạn học rất giỏi nhưng không đạt kết quả như kỳ vọng vì tâm lý quá căng thẳng. Theo em, kiến thức chỉ là một phần, khả năng kiểm soát cảm xúc trong phòng thi cũng quyết định rất lớn đến kết quả cuối cùng.

Trong suốt hành trình ôn luyện, Đăng Nhật cũng từng trải qua những giai đoạn thất vọng về kết quả học tập. Thay vì cố gắng gạt bỏ nỗi buồn ngay lập tức, Đăng Nhật cho phép bản thân có một ngày nghỉ để cân bằng lại tinh thần. Khi cảm xúc ổn định, em quay trở lại bàn học với quyết tâm không lặp lại những sai lầm cũ. Theo em, việc chấp nhận những lần vấp ngã quan trọng hơn nhiều so với việc tự trách bản thân.

Đăng Nhật dự định sẽ theo học tạo Đại học Bách khoa Hà Nội - ngôi trường em yêu thích từ những ngày đầu bước vào cấp THPT. Tình yêu dành cho ngôi trường này lớn đến mức nam sinh quyết định dành toàn bộ nguyện vọng xét tuyển cho Bách khoa, với mong muốn theo đuổi lĩnh vực công nghệ thông tin.