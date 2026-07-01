Thủ khoa D01 lộ diện: Nữ sinh Hà Nội đạt 29 điểm, Toán và Anh tuyệt đối

(VTC News) -

Nữ sinh Nguyễn Xuân Tuệ Minh, học sinh lớp 12A3, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội), đạt 29 điểm ở tổ hợp D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh), thủ khoa khối D01, đồng thời là một trong những thủ khoa toàn quốc của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo kết quả thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố sáng nay 1/7, Tuệ Minh xuất sắc đạt tổng điểm 29 (Toán: 10 điểm; Ngữ văn: 9 điểm: tiếng Anh: 10 điểm) ở tổ hợp D01.

Em Nguyễn Xuân Tuệ Minh - Thủ khoa khối D01 toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Chia sẻ về học trò, cô Lê Thị Loan, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A3, cho biết Tuệ Minh là học sinh có năng lực học tập nổi trội và phát triển đồng đều ở các môn học. Trong suốt hai năm lớp 11 và 12, nữ sinh đều có điểm trung bình học tập cao nhất lớp.

“Tuệ Minh là học sinh có năng lực học tập xuất sắc. Các thầy cô đều yêu quý và dành cho em nhiều lời khen ngợi về năng lực học tập cũng như tính cách”, cô Loan chia sẻ.

Điểm nổi bật của Tuệ Minh không chỉ nằm ở kết quả học tập mà còn ở tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực và thái độ khiêm tốn trong học tập cũng như các hoạt động tập thể.

Ngoài thành tích học tập, Tuệ Minh còn được đánh giá có năng lực lãnh đạo và quản lý tốt. Trong hai năm lớp 10 và 11, nữ sinh đảm nhiệm vai trò Bí thư chi đoàn lớp, luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và nhận được sự tin tưởng của giáo viên.

“Cô luôn tin tưởng khi giao nhiệm vụ cho Tuệ Minh. Em còn là học sinh sống tình cảm, biết quan tâm và kết nối các bạn trong lớp”, cô Loan cho biết.

Trong hai năm lớp 11 và 12, Tuệ Minh đều đạt điểm trung bình học tập cao nhất lớp.

Hà Nội có hai thí sinh đạt 29 điểm và là thủ khoa toàn quốc, gồm Nguyễn Xuân Tuệ Minh (khối D01) và Nguyễn Diệp Anh (khối A01).

Thành tích của Tuệ Minh góp thêm dấu ấn cho học sinh Hà Nội tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, đồng thời tiếp nối truyền thống có nhiều học sinh đạt kết quả cao của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ.