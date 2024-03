90 phút giải cứu 3 bé bị kẻ 'ngáo đá' cầm dao khống chế tại trường mầm non

(VTC News) -

Chiều 1/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, lực lượng chức năng đang lấy lời khai người đàn ông cầm dao xông vào trường mầm non Tuổi Thần Tiên (phường 5, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) vào sáng cùng ngày.

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định danh tính của kẻ cầm dao uy hiếp các cháu bé trường mầm non là Nguyễn Bá Quân (sinh năm 1987, cư trú ấp Châu Thành, thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng).

Lực lương chức năng khống chế thành công kẻ ngáo đá cầm dao uy hiếp 3 cháu bé trường mầm non.

Theo Cơ quan CSĐT, sau khi nhận được tin báo Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo, huy động lực lượng cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự, cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh và Công an TP Mỹ Tho đến hiện trường triển khai các biện pháp giải cứu 3 cháu bé.

Khi lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, người đàn ông đã cầm dao trên tay, khống chế, đưa 3 cháu bé vào 1 phòng học cố thủ. Đặc biệt, người đàn ông này có nhiều biểu hiện manh động, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của các bé.

Sau gần 90 phút phút thuyết phục, đánh lạc hướng, các lực lượng đã khống chế, bắt giữ người đàn ông và giải cứu thành công các cháu bé. Qua kiểm tra nhanh Nguyễn Bá Quân dương tính với chất ma túy.

Người đàn ông dương tính với ma túy cầm dao khống chế 3 cháu bé tại trường mầm non.

Như VTC News đưa tin trước đó, khoảng 7h cùng ngày, các giáo viên ở trường mầm non Tuổi Thần Tiên (tại khu 9, đường Đoàn Thị Nghiệp, phường 5, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) phát hiện một người đàn ông tay cầm con dao, đột nhập vào trường khống chế hai cháu bé.

Người này vào một lớp học, tay ôm một cháu bé, tay còn lại cầm dao kề vào người cháu bé khác. Nhận tin báo, công an, bảo vệ dân phố nhanh chóng phong tỏa hai đầu đường Đoàn Thị Nghiệp, đồng thời tìm phương án đột nhập vào nơi kẻ nghi ngáo đá đang có hành vi uy hiếp tinh thần trẻ em và cô giáo. Rất đông phụ huynh đứng ngoài lo lắng cho con em.

Đến gần 10h, kẻ nghi ngáo đá bị khống chế đưa khỏi trường mầm non.

Cũng lên quan đến vụ việc trên, ông Nguyễn Thành Diệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Đại tá Nguyễn Văn Nhựt, Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã đến hiện trường thăm hỏi sức khỏe, động viên gia đình các cháu bé. Đồng thời chỉ đạo các lực lượng thực hiện tốt các biện pháp vận động quần chúng, ổn định tình hình an ninh trật tự.