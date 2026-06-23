9 thê thiếp của Hòa Thân: Người chết theo chồng, kẻ ôm gia sản bỏ trốn

(VTC News) -

Do ảnh hưởng của phim ảnh, khi nhắc tới Hòa Thân, nhiều người nghĩ ngay tới vị quan tham có vóc người béo ú, dáng vẻ luồn cúi, ánh mắt xu nịnh. Tuy nhiên, trong lịch sử, Hòa Thân được ghi nhận là có dáng vẻ thư sinh tuấn tú, nước da trắng trẻo, có tài thi ca. Thậm chí, vị quan này còn được mệnh danh là "Đệ nhất mỹ nam" thời nhà Thanh.

Hòa Thân được mệnh danh là "Đệ nhất mỹ nam" thời nhà Thanh. (Hình phục dựng từ tranh chân dung của Hòa Thân)

Dưới thời Càn Long, Hòa Thân đứng ở địa vị trên vạn người, chỉ thua một người. Vì thế, không có gì ngạc nhiên khi vị quan này có tới 9 thê thiếp, người có xuất thân danh giá, người dung nhan mỹ lệ, người sở hữu tài năng nổi trội.

Người vợ đầu tiên của Hòa Thân là Phùng Tế Văn, con gái Tổng đốc Phùng Anh Liêm. Hai người đến với nhau khi còn rất trẻ. Thời điểm đó, Hòa Thân mới là chàng trai 18 tuổi dù có tài nhưng lận đận trong thi cử, liên tục trượt các kỳ thi.

Nhận thấy chí lớn của chồng, Phùng Tế Văn dốc sức hỗ trợ. Với sự đồng hành của vợ, Hòa Thân từng bước thăng quan tiến chức. Đầu tiên, ông nhận chức Khinh xa Đô úy, ba năm sau thăng làm Tam đẳng Thị vệ và dần dần trở thành người thân cận nhất bên cạnh vua Càn Long.

Suốt cuộc đời, Hòa Thân luôn dành cho người vợ đầu tiên sự tôn trọng tuyệt đối, giao cho bà quán xuyến mọi việc trong phủ. Bà quản lý mọi việc rất chu toàn, không để chồng phải lo lắng bất cứ điều gì.

Chỉ tiếc là Phùng Tế Văn sớm mắc trọng bệnh và qua đời khiến Hòa Thân rất đau khổ. Ông hạ lệnh giữ nguyên vẹn mọi đồ đạc, cách bài trí trong phòng vợ (Thọ Xuân lâu), tuyệt đối không cho ai khác đến ở để lưu giữ ký ức về bà. Hòa Thân cũng làm liền 6 bài thơ để bày tỏ nỗi lòng của mình với người quá cố, thể hiện nỗi đau đớn, cô đơn cùng cực khi không còn vợ bên cạnh.

Hòa Thân và người vợ đầu tiên rất tâm đầu ý hợp.

Người phụ nữ quan trọng thứ 2 của Hòa Thân là Trường Nhị Cô, vốn là kỹ nữ tài danh nức tiếng tại Bắc Kinh với nhan sắc xinh đẹp, giỏi cả cầm kỳ thi họa, đặc biệt là thơ văn và đàn hát.

Trường Nhị Cô từng là thiếp của một vị quan họ Tào. Người này sau đó đem bà tặng cho Hòa Thân như một món quà để lấy lòng thượng cấp, đổi lấy chức tước.

Trường Nhị Cô không phải "bình hoa di động". Bà có đầu óc sắc bén và khả năng quản lý xuất sắc. Sau khi người vợ cả qua đời, Hòa Thân giao toàn bộ việc quản lý tài chính và chi tiêu nội bộ của Hòa phủ cho bà, và bà gần như trở thành người phụ nữ quyền lực nhất đứng đầu nội phủ họ Hòa.

Năm 1799, sau khi hoàng đế Gia Khánh bãi chức và ép Hòa Thân phải tự tử bằng lụa trắng, Trường Nhị Cô trang điểm thật lộng lẫy, làm thơ tuyệt mệnh rồi treo cổ tự sát bằng một tấm lụa trắng để đi theo chồng sang thế giới bên kia.

Một số tài liệu khẳng định, Trường Nhị Cô là người đầu tiên trong số các thiếp thất tự nguyện tuẫn tiết theo đại tham quan.

Trường Nhị Cô là người đầu tiên trong số các thiếp thất tự nguyện tuẫn tiết theo đại tham quan.

Một người thiếp khác của Hòa Thân tên là Ngô Liên Khanh, ban đầu là thiếp của Vương Quan Hoành, một viên quan bị Càn Long ban tội chết do phạm trọng tội.

Sau khi Vương Quan Hoành qua đời, Hòa Thân thường xuyên tới nhà người này để an ủi. Một thời gian sau, ông đưa Ngô Liên Khanh về phủ của mình và hết sức ưu ái. Nếu như mọi chuyện trong phủ đều do Trường Nhị Cô quản lý thì các khoản chi tiêu ngoài phủ được ông giao cho Ngô Liên Khanh.

Đáp lại sự tin yêu của Hòa Thân, Ngô Liên Khanh cũng hết lòng hết dạ với ông. Chỉ hai ngày sau khi vị quan tham này bị vua Gia Khánh ban cho tấm lụa trắng, Ngô Liên Khanh nhảy lầu tự tử.

Người thiếp trẻ tuổi nhất của Hòa Thân là Đậu Khấu, một mỹ nhân đến từ Dương Châu, dung mạo tuyệt sắc, thông minh và rất giỏi cầm kỳ thi họa. Nàng được một thương nhân buôn muối giàu có dâng cho Hòa Thân để đối lấy sự thuận lợi trong việc làm ăn.

Đậu Khấu vừa có học thức, giỏi thơ phú vừa có vẻ đẹp yêu kiều nên được Hòa Thân rất mực cưng chiều. Sau khi ông chết, nàng cũng chọn cách kết thúc cuộc đời mình sau khi làm một bài thơ thương khóc chồng.

Hòa Thân có tới 9 thê thiếp.

Còn 5 người thiếp còn lại của Hòa Thân là Mary, Nạp Lan, Tiểu Oanh, Tử Yến, Hắc Mai Khôi lại chọn cách vơ vét hết những tài sản còn lại trong phủ để bỏ trốn sau khi ông chết. Số phận của họ sau này không được sử sách nhắc tới.

Mary có lẽ là người thiếp bí ẩn nhất của Hòa Thân với làn da ngăm đen, thân hình đầy đặn khỏe mạnh. Nàng có biệt danh là “Hoa hồng đen”. Lai lịch của Mary không được ghi rõ, chỉ biết nàng là cống phẩm mà người phương Tây dâng lên Càn Long và vị vua này ban thưởng ho Hòa Thân.

Nạp Lan là con gái của Tô Lăng Á. Muốn mở rộng đường thăng tiến, vị quan này đem đứa con gái mới 14 tuổi dâng cho Hòa Thân. Vì sợ những lời dị nghị, ông ta không dám công khai tặng Nạp Lan làm thiếp mà đưa cô vào Hòa phủ với danh nghĩa con nuôi.

Tiểu Oanh vốn là kỹ nữ tài sắc vẹn toàn, nổi tiếng tại vùng Giang Nam. Trong các chuyến tuần du xuống phía Nam, Hòa Thân say mê nhan sắc cũng như tài năng của nàng nên đã chi rất nhiều tiền để chuộc thân, nạp làm thiếp. Cũng trong một đợt tuần thú Giang Nam với vua Càn Long, Hòa Thân được vị tổng đốc nơi này dâng lên một ca kỹ tuyệt sắc mang tên Tử Yến.

Hòa Thân còn cả gan đưa mỹ nhân của Càn Long về làm thiếp.

Còn Hắc Mai Khôi cũng là mỹ nữ vùng Giang Nam. Sở dĩ nàng có tên Hắc Mai Khôi là do sở hữu làn da bánh mật, thân hình uyển chuyển, quyến rũ và tràn đầy sức sống, khác biệt hẳn so với các mỹ nữ đương thời. Có tài liệu cho rằng Hắc Mai Khôi và Mary thực chất là một người.

Hắc Mai Khôi được cho là món cống phẩm mà thương nhân buôn muối giàu có Uông Như Long dâng Càn Long trong dịp vị vua này tuần du Giang Nam. Vẻ đẹp của nàng đã sớm hớp hồn Hòa Thân. Vì thế khi Càn Long vào cuối đời ban lệnh cho phép một số cung nữ xuất cung, Hòa Thân dùng rất nhiều tiền mua chuộc thái giám tổng quản nhằm hợp thức hóa việc đưa Hắc Mai Khôi ra ngoài.

Sau khi xuất cung, ban đầu Hắc Mai Khôi được bố trí ở Thục Xuân viện của Hòa Thân. Một thời gian sau, ông chính thức nạp nàng làm thiếp.

Hành động lén lút đưa nữ nhân của hoàng đế xuất cung làm thiếp của Hòa Thân thực sự rất mạo hiểm. Sau này, nó trở thành một trong 20 đại trọng tội được vua Gia Khánh liệt kê để khép Hòa Thân vào tội chết.

Đáng tiếc, người mà Hòa Thân đã bất chấp nguy hiểm tính mạng để đưa về lại nhanh chóng rũ bỏ ông. Cùng với Mary, Tiểu Oanh, Tử Yến, Nạp Lan, Hắc Mai Khôi đã chọn cách vơ vét tài sản rồi bỏ trốn khi Hòa Thân bị Gia Khánh ban tội chết.