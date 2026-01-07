Giường ngủ của các hoàng đế nhà Thanh trông thế nào mà ai nhìn cũng sốc?

(VTC News) -

Những ai từng đến thăm Tử Cấm Thành đều ngay lập tức bị choáng ngợp bởi quy mô đồ sộ của nó. Mọi thứ trong Tử Cấm Thành đều lớn, từ tường thành, các tòa nhà, thậm chí cả những cây cột trong mỗi điện. Trái ngược với điều đó, phòng ngủ và chiếc giường của hoàng đế nhà Thanh lại tạo cảm giác nhỏ bé tới đáng thương. Tuy nhiên, lại có rất nhiều điều thú vị đằng sau sự nhỏ bé đó.

Giường ngủ của các hoàng đế nhà Thanh trong Tử Cấm Thành.

Khu vực Dưỡng Tâm điện - nơi ở hàng ngày của hoàng đế nhà Thanh có diện tích khoảng 5.000m². Xét về quy mô kiến ​​trúc, Dưỡng Tâm điện thực sự xứng tầm với sự uy nghi của một vị hoàng đế. Nếu so với Dưỡng Tâm điện rộng 5.000m², phòng ngủ của hoàng đế rất nhỏ. So với Tử Cấm Thành rộng 700.000m², phòng ngủ của hoàng đế thậm chí còn nhỏ hơn, chỉ rộng khoảng 10m². Trong căn phòng chật chội như vậy, sau khi trừ đi đồ đạc bên trong, không gian dành cho chiếc giường càng bị thu hẹp hơn nữa.

Chiếc giường của hoàng đế nhà Thanh dài 235cm, rộng 130cm và cao 60cm. Nó giống như một chiếc giường đơn ngày nay. Chiếc giường hẹp và dài này mang ý nghĩa biểu tượng quan trọng.

Đầu tiên, hình dáng dài và hẹp của chiếc giường tượng trưng cho sự trường thọ. Trong tiếng Trung Quốc, từ "giường hẹp" khi phát âm nghe gần giống với từ "trường thọ". Tiếp đến, mùa đông ở Bắc Kinh rất lạnh, phòng ngủ lớn sẽ gây khó khăn trong việc sưởi ấm. Vì giường của hoàng đế cần có bệ sưởi, nên nếu quá lớn sẽ không có lợi cho việc giữ ấm.

Phòng ngủ của hoàng đế nhà Thanh dài và hẹp.

Bên cạnh đó, mặc dù có vẻ tráng lệ, nhưng xét đến những hạn chế về kiến ​​trúc thời xưa, cung điện lớn hơn đồng nghĩa với cấu trúc kém ổn định hơn, khiến nó không an toàn cho hoàng đế sinh sống. Phòng ngủ của hoàng đế nhà Thanh do đó thường nhỏ, chỉ rộng khoảng 10m², không phù hợp với chiếc giường lớn.

Người Trung Quốc tin rằng phòng ngủ - nơi nghỉ ngơi và phục hồi sức khỏe, bị chi phối bởi năng lượng âm và thiếu năng lượng dương. Diện tích phòng ngủ quá lớn sẽ hút nhân khí của con người, người ở trong phòng sẽ phải dùng nhiều năng lượng để lấp đầy không gian. Do đó, ở trong phòng càng lớn, thiệt hại cơ thể càng nhiều. Khi năng lượng bị tiêu hao, thể chất tự nhiên sẽ yếu ớt, mặt mày ủ rũ, khả năng suy đoán giảm, dễ mắc sai lầm, và đây là điều tối kỵ đối với hoàng đế - người đứng đầu đất nước.

Mặc dù chiếc giường ngủ của hoàng đế nhà Thanh không có vẻ ngoài tráng lệ như nhiều người tưởng tượng nhưng giá trị của nó không hề nhỏ. Giường thường được làm từ gỗ sưa, gỗ cẩm lai, gỗ trầm hương, khối lượng lên tới 3 tấn, được trạm trổ cầu kỳ, tỉ mỉ bằng hình rồng phượng. Các loại chăn, gối đều được làm bằng lụa Tô Châu cao cấp, các chi tiết trên đó được thêu chỉ vàng.

Cùng với đó, phòng ngủ của hoàng đế được thiết kế đặc biệt bởi tường gạch, quanh sân có tường ong vây kín, các mái che và bình phong đều rất dày để giữ nhiệt vào mùa đông lại hạn chế ảnh hưởng của cái nóng mùa hè.

Chiếc giường được mệnh danh “Trung hoa đệ nhất sàng”.

Năm 2007, nhà sưu tầm Lâm Nhân Quý trú tại thành phố Phủ Điền, Phúc Kiến, Trung Quốc tiết lộ ông sở hữu một chiếc giường từng được hoàng đế nhà Thanh sử dụng. Giường có màu đen tuyền sáng bóng, được làm bằng 2 loại gỗ quý hiếm bậc nhất là tử đàn và trầm hương. Hầu như tất cả các chi tiết gỗ đều được chạm khắc hình rồng. Người ta đếm trên sáu cột giường, bao gồm chân giường, chắn giường… tổng cộng 55 hình khắc con rồng sống động uốn lượn trên mây, toát ra khí chất uy nghiêm thần bí.

Không chỉ có các hoạ tiết tinh xảo, chiếc giường còn toát ra mùi thơm của gỗ. Sau này, Lâm Nhân Quý bán chiếc giường này với giá 500 triệu NDT (gần 1,8 nghìn tỷ đồng).

Điều thú vị là không chỉ vua mà các phi tần, hoàng tử, công chúa, người quyền cao chức trọng trong cung nhà Thanh cũng đều ngủ trên chiếc giường nhỏ và hẹp như của hoàng đế.