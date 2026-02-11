Được vua Càn Long ban 'di chiếu cứu mạng', sao Hoà Thân vẫn bị xử tội chết?

(VTC News) -

Hoà Thân là tham quan nổi tiếng triều Thanh. Dưới triều đại Càn Long, Hoà Thân được vị vua này cực kỳ ưu ái. Xét một cách khách quan, ông ta quả thực là một vị quan có năng lực. Hoà Thân tinh thông 4 loại văn tự là: Mãn, Hán, Mông Cổ, Tây Tạng và có biệt tài trong việc quản lý tài chính. Dưới sự quản lý của ông ta, tài chính trong cung Càn Long bao giờ cũng được đảm bảo.

Hoà Thân giỏi trong việc giao tiếp với mọi người, xử lý công việc và giải quyết các tình huống chính trị phức tạp. Sử sách từng ghi chép rằng Hòa Thân "cử chỉ nhẹ nhàng, không kiêu ngạo, lời nói lưu loát, hài hước nhưng lại vô cùng cảnh giác".

Không chỉ thông minh, ông ta còn rất hiểu được tâm tư, tình cảm của Càn Long. Hoà Thân luôn khiến hoàng đế cảm thấy rất thoải mái và yên tâm. Chính vì thế, khi còn sống, dù đã biết rõ tội của Hòa Thân, Càn Long vẫn dành cho vị quan này sự bảo vệ đặc biệt. Thậm chí, trước khi qua đời, ông còn ban cho Hòa Thân "sắc lệnh cứu mạng" và yêu cầu chỉ được mở nó khi rơi vào đường cùng.

Hình ảnh của Hoà Thân trong các văn bản lịch sử của người Trung Quốc.

Càn Long viết gì trong "di chiếu cứu mạng"?

Theo tờ Aboluowang, Càn Long qua đời, Gia Khánh chính thức tiếp quản quyền lực. Sự chuyển giao này giống như một tia sét giáng mạnh vào số phận của Hòa Thân. Vị vua trẻ ngay lập tức ban lệnh tước đi mạng sống của Hòa Thân.

Trong nỗi sợ hãi và tuyệt vọng tột độ, vị quan này nhớ ra chiếu chỉ cứu mạng của Càn Long, vốn được cất ở nơi bí mật. Với đôi bàn tay run rẩy, Hòa Thân mở ra xem. Khi nhìn thấy những dòng chữ trong đó, ông hoàn toàn sụp đổ.

Vị tham qua này những tưởng, văn bản trên sẽ giống như một cái phao cứu sinh, giúp mình tránh khỏi cái chết. Tuy nhiên, trên đó chỉ vỏn vẹn mấy chữ: "Chết toàn thây".

Hóa ra, bấy lâu nay Càn Long đều biết rõ, Hòa Thân đã mắc nhiều trọng tội. Nếu không xử phạt ông ta thì khó có thể xoa dịu sự bất mãn trong các tầng lớp quan lại và người dân. Tuy nhiên, Hòa Thân cũng đã tận tụy phục vụ Càn Long và có không ít đóng góp cho triều đình.

Yêu cầu cái chết toàn thây cho Hòa Thân cũng là sự chuẩn bị Càn Long dành cho con trai mình. Vị quân vương này cho rằng, cách xử phạt Hòa Thân như thế có thể giúp Gia Khánh ổn định cục diện triều đình, xoa dịu lòng dân và giới quan lại nhưng không gây xáo trộn, nhất là trong bối cảnh tân đế ngồi trên ngai vàng chưa ấm chỗ.

Hoà Thân hết lòng phục vụ Càn Long.

Hoà Thân giàu thế nào?

Có tài liệu cho hay, sau khi Hòa Thân bị bắt, triều đình nhà Thanh tịch thu được số tài sản gồm: 3.000 vạn lượng bạc, 12 tiệm cầm đồ, 1001 căn nhà cho thuê, 1.269 ha đất. Ngoài ra còn có nhiều bảo vật quý hiếm.

Có tài liệu tiết lộ, số tài sản của Hòa Thân khi bị bắt gồm hơn 1 tỷ lượng bạc. Thời Càn Long, ngân khố quốc gia chỉ có tầm 70 triệu lượng bạc. Như vậy, tài sản của Hòa Thân còn nhiều gấp hàng chục lần ngân khố quốc gia. Thế mới có câu: "Hòa Thân sụp đổ, Gia Khánh ăn no".

Số tài sản của Hoà Thân còn gấp chục lần ngân khố quốc gia.

Hoà Thân chết, vợ con ra sao?

Trên phim ảnh, diễn viên Vương Cương đã hoá thân rất thành công vai Hoà Thân trong bộ phim nổi tiếng Tế tướng Lưu Gù. Do đó, nhiều người lầm tưởng rằng Hoà Thân có ngoại hình béo tròn, dáng điệu khúm núm, ánh mắt gian xảo. Thực tế, khi còn sống, vị quan này từng được mệnh danh là "đệ nhất mỹ nam tử Mãn Châu". Có giai thoại còn truyền lại rằng, Hoà Thân sở hữu dung mạo rất mực tuấn tú, có vài phần giống với người tình cũ của Càn Long nên mới được sủng ái.

Vị quan này cũng nổi tiếng là có duyên với phụ nữ. Người vợ đầu tiên, cũng là người Hòa Thân gắn bó sâu đậm nhất, là Phùng Tế Văn - con gái Tổng đốc Phùng Anh Liêm. Hai người kết hôn khi Hoà Thân mới 18 tuổi. Trong những năm tháng chung sống, Phùng Thị luôn hết mực ủng hộ và hỗ trợ chồng. Tình cảm của họ khá bền chặt. Khi người vợ đầu tiên qua đời vì bệnh tật, Hoà Thân làm liền 6 bài thơ để bày tỏ sự đau xót.

Người vợ thứ hai là Trường Nhị Cô, danh kỹ lừng lẫy Bắc Kinh, rất giỏi thơ văn, đàn hát và đối nhân xử thế. Bà là trợ thủ đắc lực của Hòa Thân trong việc quản lý tài chính, chi tiêu nội bộ trong Hòa phủ. Ngoài ra, Hoà Thân còn có thêm 7 vị thiếp nữa.

Hoà Thân là vị tham qua nổi tiếng thời nhà Thanh.

Cái khôn khéo của Hoà Thân không chỉ thể hiện trên quan trường mà còn bộc lộ trong cách tề gia. Các thê thiếp của ông sống với nhau rất hoà thuận, tôn trọng và nhường nhịn nhau. Bởi vậy mà sau khi tham quan họ Hòa ngã ngựa và qua đời, có 3 người là Trương Nhị Cô, Ngô Liên Khanh, Đậu Khấu tự vẫn theo.

Hoà Thân chỉ có một người con trai duy nhất, được đích thân Càn Long đặt tên khi mới sinh và sau này gả con gái cho. Con trai và con dâu của Hoà Thân chỉ sinh được một người con nhưng chết yểu. Do đó, dòng dõi của Hoà Thân gần như tuyệt tự.