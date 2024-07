9 dấu hiệu cảnh báo ung thư gan phổ biến nhất

(VTC News) -

Bài viết của BS Nguyễn Xuân Tuấn trên Báo Sức khoẻ & Đời sống cho biết, ung thư gan giai đoạn đầu là sự xuất hiện khối u ở gan, các tế bào ung thư chưa xâm lấn hạch bạch huyết và di căn cơ quan xa. Giai đoạn này thường không có triệu chứng, mà chỉ có dấu hiệu không đặc hiệu như mệt mỏi, đi tiểu vàng, tức nặng vùng gan. Triệu chứng bệnh không rõ ràng, dễ nhầm lẫn với các bệnh lý khác nên khó phát hiện.

Ung thư gan nguy hiểm không?

Nếu không được điều trị kịp thời, ung thư tiến triển nặng hơn kèm theo các triệu chứng nghiêm trọng như ngứa, vàng da, nước tiểu sẫm thường xuyên, phân nhạt màu, xuất huyết bất thường ở lợi hay vết bầm tím dưới da, sụt cân nhanh không rõ nguyên nhân, tần suất và mức độ đau hạ sườn phải ngày càng tăng, gan to, cổ trướng. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp không có triệu chứng dù ung thư gan ở giai đoạn muộn.

Không ít người bệnh gan nhiễm mỡ, viêm gan, xơ gan, ung thư gan dưới 40 tuổi. Nguyên nhân chính là do thói quen sinh hoạt không lành mạnh như hút thuốc lá, uống nhiều rượu, chế độ dinh dưỡng không hợp lý, ô nhiễm môi trường sống, thức khuya, lười vận động... Lối sống thiếu khoa học trong thời gian dài làm gia tăng áp lực lên gan, khiến gan tổn thương và gây nhiều biến chứng nghiêm trọng.

Dấu hiệu cảnh báo ung thư gan phổ biến nhất

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medlatec có sự tham vấn y khoa của BS. Đinh Văn Chỉnh cho biết, các triệu chứng ung thư gan giai đoạn đầu thường dễ nhầm lẫn với các bệnh lý thông thường. Vì thế, nhiều người thường bỏ qua việc thăm khám khiến diễn tiến bệnh nặng hơn.

Dưới đây là 9 dấu hiệu ung thư gan giai đoạn đầu nên biết để phát hiện và điều trị sớm.

Cân nặng thay đổi bất thường

Cơ thể sụt cân bất thường dù đang không theo chế độ ăn kiêng, luyện tập giảm cân là một trong những dấu hiệu cảnh báo rất nhiều bệnh lý, trong đó có ung thư gan giai đoạn đầu.

Tình trạng sụt cân ngày càng nghiêm trọng hơn khi bệnh diễn tiến nặng do chức năng chuyển hóa ở gan bị ảnh hưởng bởi tế bào ung thư. Thường thì người bệnh sẽ bị sụt cân khoảng 5% trọng lượng cơ thể trong vòng 1 đến 3 tháng kèm thêm một số biểu hiện như mệt mỏi, hốc hác, kiệt sức.

Vàng da, vàng mắt

Vàng da, vàng mắt là biểu hiện nổi bật và dễ nhận biết nhất trong 9 dấu hiệu ung thư gan giai đoạn đầu. Bệnh nhân ung thư gan bị suy giảm chức năng gan dẫn đến quá trình xử lý bilirubin bị hạn chế, từ đó nồng độ bilirubin trong máu tăng cao gây biểu hiện vàng da, mắt.

Tuy nhiên, không phải bệnh nhân ung thư gan nào cũng gặp phải tình trạng vàng da, mắt. Hiện tượng này thường xuất hiện do khối u nằm ở vị trí gây tắc ống mật chủ, hoặc có dấu hiệu xâm lấn bộ phận này khiến quá trình tiết dịch mật bị gián đoạn.

Vàng da vàng mắt cũng là một trong những dấu hiệu của bệnh ung thư.

Nước tiểu vàng

Tình trạng nước tiểu vàng và đậm màu không chỉ có người mắc bệnh ung thư gan mà còn có thể gặp ở nhiều trường hợp khác như do tác dụng phụ của thuốc, do chế độ ăn. Nhưng ở trường hợp đó, việc nước tiểu màu đậm chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Nếu tình trạng này kéo dài liên tục thì có thể do nồng độ bilirubin trong máu tăng cao khi gan có khối u.

Mệt mỏi, chán ăn

Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi, chán ăn do hoạt động, làm việc quá sức thì chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ, sức khỏe sẽ nhanh chóng được cải thiện. Tuy nhiên, người bệnh ung thư gan thường mệt mỏi kéo dài, cơ thể không đủ năng lượng và luôn trong tình trạng uể oải, không muốn làm gì. Nguyên nhân có thể là do những tế bào gan bị tổn thương khiến chức năng gan suy giảm và gây ra rối loạn chuyển hóa, rối loạn hấp thu dinh dưỡng.

Cổ trướng (sưng bụng)

Khi khối u do ung thư gan phát triển, nó có thể dẫn đến sưng tấy bên phải bụng. Dạ dày cũng có thể bị sưng lên do khối u làm tăng áp lực trong gan, khiến máu ứ lại trong tĩnh mạch, gây hiện tượng chất lỏng bị đẩy khỏi tĩnh mạch và tích tụ trong bụng, gọi là "cổ trướng".

"Cổ trướng" cũng có thể xảy ra khi lá gan bệnh không sản xuất đủ albumin, một protein quan trọng trong máu giúp ngăn chất lỏng rò rỉ khỏi máu, đi vào bụng và các mô khác.

Ngứa da

Ngoài các vấn đề da liễu thông thường, có nguyên nhân ít gặp có thể gây ra ngứa da là muối mật. Ống mật bị tắc nghẽn ở người ung thư gan cũng có thể gây tích tụ muốn mật trong da. Do đó, bạn cũng nên đi khám nếu gặp tình trạng ngứa dữ dội, kéo dài mà không rõ nguyên nhân.

Ăn mất ngon, bụng dạ "lộn xộn"

Lá gan bệnh làm ảnh hưởng đến tiêu hóa và có thể khiến bạn ăn kém ngon, hoặc cũng có thể gặp các vấn đề giống người rối loạn tiêu hóa như buồn nôn, khó tiêu, đau bụng.

Đau bả vai

Nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng này, trong đó gồm ung thư gan. Theo các chuyên gia, những tế bào ung thư có thể gây kích thích dây thần kinh và dẫn đến đau xương bả vai. Ngoài ra, cơn đau có thể lan rộng ra vùng lưng.

Đau vùng trên rốn, dưới xương ức

Cơn đau có thể chỉ âm ỉ hoặc dữ dội. Đây có thể là dấu hiệu ung thư gan nhưng cũng có thể là triệu chứng thường gặp của một số bệnh về tiêu hóa.

Trên đây là 9 dấu hiệu cảnh báo ung thư gan phổ biến nhất. Nếu cơ thể bạn có những dấu hiệu bất thường hãy đến bệnh viện kiểm tra ngay nhé.