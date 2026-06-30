800 triệu lít xăng E10 được tiêu thụ sau 1 tháng mở bán toàn quốc

(VTC News) -

Con số này chiếm tới 94,12% thị phần xăng sinh học. Xăng E5 chiếm phần còn lại với khoảng 50 triệu lít (5,88%).

Tổng lượng tiêu thụ xăng sinh học (E5, E10) sau 1 tháng đạt khoảng 850 triệu lít. (Ảnh: Phạm Duy).

Theo ông Nguyễn Thành Nam, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), từ ngày 1/6 đến nay, lộ trình phối trộn nhiên liệu sinh học cơ bản diễn ra đúng tiến độ, giúp thị trường xăng dầu duy trì ổn định.

Nguồn cung ethanol nhiên liệu (E100), xăng nền và các sản phẩm xăng sinh học E5, E10 được các doanh nghiệp bảo đảm đáp ứng nhu cầu thị trường; hệ thống phân phối vận hành thông suốt, không xảy ra tình trạng gián đoạn hay thiếu hụt nguồn cung.

Điều này thể hiện rõ nét tại TP.HCM - thị trường xăng dầu lớn nhất nước. Hiện TP có khoảng 1.176 cửa hàng bán lẻ xăng dầu, sản lượng tiêu thụ bình quân khoảng 13.000 m³/ngày; tổng lượng xăng dầu tiêu thụ năm 2025 đạt khoảng 4,75 triệu tấn. Với quy mô lớn như vậy, việc triển khai xăng sinh học E10 được xác định phải chuẩn bị kỹ lưỡng, tổ chức đồng bộ và giám sát chặt chẽ.

"Sau hơn 1 tháng triển khai, thị trường xăng dầu trên địa bàn TP cơ bản ổn định. Nguồn cung được bảo đảm, hoạt động phân phối diễn ra thông suốt, không ghi nhận tình trạng thiếu hàng hay biến động bất thường về giá do chuyển đổi sang E10", ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Trưởng phòng Quản lý năng lượng, Sở Công Thương TP.HCM, nói.

Trong khi đó, ông Lê Trung Hưng - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) - thông tin: Đến nay, PVOIL đã cung ứng xăng E10 cho gần 3.000 cửa hàng xăng dầu trên cả nước và chưa ghi nhận bất kỳ phản ánh tiêu cực nào liên quan đến chất lượng xăng E10. "Người tiêu dùng đã tin tưởng hơn vào xăng E10 và chủ trương phát triển nhiên liệu sinh học”, ông Hưng nhận xét.

Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Ô tô, Xe máy, Xe đạp Việt Nam - cũng khẳng định xăng E10 hoàn toàn đáp ứng các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế. Việc nhiều thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc xăng E10 gây hại động cơ, làm giảm công suất hay tăng nguy cơ cháy nổ đều chưa có cơ sở khoa học. T

hực tế sử dụng trong thời gian qua cũng như kinh nghiệm của hơn 60 quốc gia đã chứng minh loại nhiên liệu này hoàn toàn có thể sử dụng an toàn đối với đa số phương tiện đang lưu hành.

Bên cạnh những kết quả khả quan, ông Nguyễn Thành Nam nhìn nhận vẫn còn nhiều khó khăn trong lộ trình chuyển đổi sang xăng sinh học.

Nguồn cung ethanol (E100) trong nước hiện vẫn phải kết hợp nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu lâu dài. Trong khi một số cơ sở phối trộn đang tiếp tục hoàn thiện đầu tư và một bộ phận người dân vẫn băn khoăn về khả năng tương thích của các dòng xe cũ.

Để giải quyết, Bộ Công Thương đang tích cực triển khai Nghị quyết số 29/2026/NQ-CP của Chính phủ. Nghị quyết này tạo hành lang pháp lý quan trọng khi xác định xăng E10 RON95-III là mặt hàng tiêu dùng phổ biến do Nhà nước công bố giá cơ sở, giúp doanh nghiệp chủ động trong kinh doanh và giảm rủi ro tài chính khi chuyển đổi.

Cùng đó, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục theo dõi sát thị trường, tăng cường kiểm tra chất lượng và phối hợp với các hãng xe để công bố danh mục phương tiện tương thích. "Chúng tôi cam kết bảo đảm nguồn cung và tính minh bạch để phát triển xăng E10 bền vững", ông Nam nhấn mạnh.