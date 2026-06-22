Tin xe 22/6: Honda chính thức lên tiếng về xăng E10, Toyota tung SUV điện giá rẻ

(VTC News) -

Honda xác nhận toàn bộ ô tô, xe máy chính hãng tương thích xăng E10

Honda Việt Nam (HVN) chính thức công bố toàn bộ các mẫu ô tô và xe máy do hãng sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và phân phối chính thức tại Việt Nam đều phù hợp sử dụng xăng sinh học E10 theo tiêu chuẩn quốc tế. Thông tin được đưa ra trong bối cảnh xăng E10 đã được triển khai trên phạm vi toàn quốc từ ngày 1/6/2026 theo Thông tư 50/2025/TT-BCT của Bộ Công Thương.

Theo HVN, Honda đã nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ động cơ tương thích với nhiên liệu pha ethanol tại nhiều thị trường trên thế giới trong nhiều năm qua. Tại Việt Nam, tất cả các mẫu ô tô được phân phối chính thức từ năm 2006 và xe máy từ năm 1997 đều được thiết kế phù hợp với xăng E10 theo tiêu chuẩn toàn cầu của Honda.

Xe máy Honda. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Nhiều mẫu xe còn được trang bị hệ thống phun xăng điện tử (FI) và sử dụng vật liệu, chi tiết được tối ưu cho loại nhiên liệu này.

Honda khuyến nghị khách hàng sử dụng nhiên liệu đạt chuẩn tại các cửa hàng uy tín, duy trì nguyên trạng hệ thống nhiên liệu và thực hiện bảo dưỡng định kỳ tại hệ thống đại lý chính hãng trên toàn quốc. Với các xe đã được cải tạo hệ thống nhiên liệu, người dùng nên đưa xe đến đại lý để được kiểm tra và tư vấn.

Hãng cũng cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan quản lý và hệ thống phân phối nhằm hỗ trợ khách hàng trong quá trình chuyển đổi sang xăng E10, đồng thời đồng hành cùng mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050 của Việt Nam.

Toyota bZ3X Knight Edition thêm ghế massage, giá từ 402 triệu đồng

Toyota đã bổ sung phiên bản đặc biệt Knight Edition cho mẫu SUV điện bZ3X tại Trung Quốc. Điểm nổi bật của biến thể này là phong cách thiết kế màu đen toàn diện, từ ngoại thất đến các chi tiết nhận diện, hướng đến nhóm khách hàng yêu thích phong cách tối màu.

Toyota ra mắt SUV điện giá rẻ bZ3X Knight Edition.

Toyota bZ3X Knight Edition được phân phối với hai phiên bản gồm 520 Pro Knight Edition và 520 Pro LiDAR Knight Edition. Trong đó, bản cao hơn được bổ sung cảm biến LiDAR đặt phía trên kính chắn gió. Xe sử dụng bộ mâm 18 inch thiết kế khí động học, logo trước và sau đồng màu với thân xe.

Trang bị đáng chú ý trên mẫu SUV điện này gồm hệ thống âm thanh Yamaha 11 loa, ghế trước tích hợp sưởi, thông gió và massage, cùng các bàn gấp nhỏ phía sau ghế trước. Hệ truyền động được giữ nguyên so với phiên bản tiêu chuẩn với mô-tơ điện đặt phía trước cho công suất tối đa 201 mã lực, kết hợp bộ pin 58 kWh, mang lại phạm vi hoạt động tối đa 520 km.

Toyota bZ3X Knight Edition có kích thước dài 4.600 mm, rộng 1.875 mm và cao 1.645 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.765 mm. Tại Trung Quốc, phiên bản 520 Pro Knight Edition có giá từ 114.800 Nhân dân tệ (khoảng 402 triệu đồng), trong khi bản LiDAR có giá 134.800 Nhân dân tệ (khoảng 472 triệu đồng). Mẫu xe sẽ được sản xuất với số lượng giới hạn 2.000 chiếc.

MG Urban ra mắt Thái Lan, mở rộng cơ hội về Việt Nam

Sau khi xuất hiện tại Singapore và Philippines, MG Urban đã chính thức được giới thiệu tại Thái Lan. Tại thị trường này, mẫu hatchback thuần điện không còn sử dụng tên gọi MG4 mà được đổi thành MG Urban nhằm phân biệt với thế hệ MG4 trước đây.

MG4 Urban ra mắt tại Thái Lan dưới cái tên MG Urban.

MG Urban được bán với ba phiên bản Standard, Max và Ultra, giá từ 529.900-709.900 Baht (khoảng 424-568 triệu đồng). Tất cả đều sử dụng mô-tơ điện đặt phía trước kết hợp hệ dẫn động cầu trước.

Bản Standard cho công suất 150 mã lực, mô-men xoắn 250 Nm, dùng pin LFP 42,8 kWh và phạm vi hoạt động 325 km theo chuẩn WLTP. Hai phiên bản Max và Ultra nâng công suất lên 160 mã lực, sử dụng pin 53,9 kWh và có thể di chuyển tối đa 416 km sau mỗi lần sạc.

Xe hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa 82 kW hoặc 88 kW tùy phiên bản, cho thời gian sạc từ 10% lên 80% trong khoảng 28-30 phút. Nội thất được trang bị màn hình trung tâm 12,8 inch hoặc 15,6 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, ghế lái chỉnh điện, Apple CarPlay và Android Auto không dây, cùng tính năng cấp điện V2L công suất 3,3 kW.

Về an toàn, MG Urban sở hữu 6 túi khí cùng nhiều hệ thống hỗ trợ lái như phanh khẩn cấp tự động, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Việc mẫu xe này đã hiện diện tại nhiều thị trường ASEAN được xem là tín hiệu cho thấy khả năng xuất hiện tại Việt Nam trong tương lai để thay thế MG4 hiện nay.

Mazda MX-5 chính thức bán tại Việt Nam

Mazda MX-5 đã được giới thiệu tại Việt Nam cùng bộ đôi SUV CX-60 và CX-90. Mẫu xe mui trần bán chạy nhất thế giới được phân phối với hai phiên bản gồm MX-5 ST mui mềm và MX-5 RF mui cứng, có giá lần lượt 1,339 tỷ đồng và 1,439 tỷ đồng.

Mazda MX-5 chính thức bán tại Việt Nam, giá từ 1,339 tỷ đồng.

Điểm khác biệt lớn nhất giữa hai phiên bản nằm ở hệ thống mui xe. Bản ST sử dụng mui nỉ đóng mở bằng tay, trong khi bản RF sở hữu mui cứng đóng mở điện trong 13 giây và khi mở sẽ tạo kiểu dáng Targa với cột B cùng kính sau được giữ nguyên. Cả hai đều dùng đèn pha LED Projector, bộ mâm 17 inch và thiết kế ngoại thất gần như tương đồng.

Mazda MX-5 có kích thước khá gọn với chiều dài 3.915 mm, rộng 1.735 mm và chiều dài cơ sở 2.310 mm. Khoang lái chỉ có hai chỗ ngồi, đi kèm màn hình giải trí trung tâm 8,8 inch, hỗ trợ Apple CarPlay không dây và Android Auto, hệ thống âm thanh Bose 9 loa, điều hòa tự động cùng ghế trước tích hợp sưởi.

Sức mạnh của xe đến từ động cơ xăng 2.0L hút khí tự nhiên, công suất tối đa 181 mã lực và mô-men xoắn cực đại 205 Nm, kết hợp hệ dẫn động cầu sau.

Phiên bản RF chỉ dùng hộp số tự động 6 cấp, trong khi bản mui mềm có thêm tùy chọn hộp số sàn. Xe cũng được trang bị các tính năng an toàn như cảnh báo điểm mù, hỗ trợ phanh chủ động trước/sau, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và 4 túi khí.